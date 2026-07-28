🌱🚜 Dia do Agricultor

Hoje celebramos quem transforma a terra em alimento, trabalho e esperança. 🌾

O agricultor enfrenta desafios todos os dias e, por isso, contar com proteção para sua produção, sua propriedade e seu patrimônio é essencial.

Neste Dia do Agricultor, a Luxon é mais Seguro parabeniza todos aqueles que fazem do campo a força que movimenta o nosso país! 💚

🌾 Cuidar do campo também é proteger o futuro.

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