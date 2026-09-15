Women’s International Football Summit debate o futuro e o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, foi palco da primeira edição do Women’s International Football Summit, um marco para o crescimento da modalidade.

O Women’s International Football Summit (Wifs) reuniu, entre segunda e terça-feira, diversos nomes do esporte para debater estratégias de expansão e visibilidade. O encontro contou com a presença de atletas, federações, clubes e patrocinadores, focando no desenvolvimento do futebol feminino.

A iniciativa, organizada pela plataforma global de negócios Conferência de Futebol (Confut), teve o apoio institucional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O debate ocorre em um momento estratégico, a menos de um ano da realização da Copa do Mundo feminina no Brasil.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o evento serviu como um espaço fundamental para a troca de experiências e propostas concretas para o futuro do esporte no cenário nacional e internacional.

Protagonismo da EBC e o papel da TV pública

A EBC reforçou seu compromisso com a modalidade através da participação de suas lideranças e profissionais. A diretora-presidente da EBC, Antonia Pellegrino, mediou um painel sobre comunicação e novos formatos narrativos no futebol.

Pellegrino destacou que a emissora pública atua além das quatro linhas. O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, por exemplo, reconhece clubes que implementam ações de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher, conectando o esporte a questões sociais urgentes.

Debates e trocas de experiências entre gerações

O evento contou com a participação da jornalista e comentarista Rachel Motta, que ressaltou a importância da visibilidade proporcionada pelo encontro. Segundo Motta, a presença da TV pública em eventos dessa magnitude é essencial para consolidar o conhecimento técnico no setor.

Na segunda-feira, a apresentadora Marília Arrigoni participou de um painel sobre a trajetória do futebol entre gerações. Arrigoni celebrou a criação de um espaço dedicado ao debate, que suprir uma carência histórica de eventos voltados ao futebol feminino no Rio de Janeiro.

Compromisso contínuo com a modalidade

A TV Brasil mantém uma grade robusta com transmissões do Campeonato Brasileiro, incluindo as séries A2 e A3, além das categorias de base sub-17 e sub-20. A diretora-presidente da EBC reforçou que a emissora é a TV aberta que mais transmite a modalidade no mundo.

O apoio à modalidade é evidenciado também por conteúdos como o programa Copa Delas, disponível no YouTube, e a cobertura constante no programa Stadium. O objetivo é garantir continuidade e regularidade na exposição das atletas brasileiras.

Perguntas Frequentes

O que foi o Women’s International Football Summit?

Foi um evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, voltado ao debate sobre o desenvolvimento, crescimento e visibilidade do futebol feminino.

Qual foi a participação da EBC no evento?

A EBC foi apoiadora institucional do Wifs, com a participação de suas jornalistas e da diretora-presidente Antonia Pellegrino em painéis de discussão.

Quais competições a TV Brasil transmite?

A emissora transmite o Campeonato Brasileiro, as Séries A2 e A3, além das decisões nacionais das categorias sub-17 e sub-20.

O que é o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas?

É uma premiação que, além do desempenho em campo, reconhece clubes que realizam ações de enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.

Qual a importância do evento para a Copa do Mundo?

O Wifs promoveu trocas de experiências essenciais a menos de um ano da Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil, ajudando a qualificar o ecossistema do esporte.