Cefama intensifica preparação para duelo decisivo contra o Maranhão no Campeonato Maranhense Feminino

Cefama intensifica preparação para duelo decisivo contra o Maranhão no Estadual Feminino e aposta na força da base para buscar a classificação na tabela

O Cefama entrou na segunda semana de treinamentos intensos focados no confronto decisivo contra o Maranhão. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Maranhense Feminino, é tratada internamente como uma verdadeira final para o futuro do elenco na competição.

Conforme informação divulgada pelo ge, o técnico Ary Ferreira tem comandado as atividades com o objetivo de ajustar detalhes táticos e técnicos. O treinador reconhece a dificuldade do embate, especialmente pela experiência do adversário em campo.

A equipe do Cefama, que possui uma média de idade de apenas 17 anos, busca surpreender o MAC no próximo domingo (20). O confronto está agendado para as 15h30, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís.

Aposta na juventude e superação

O elenco do Cefama é composto por atletas que integram um projeto de formação em Paço do Lumiar. A dedicação das jogadoras é um dos pilares do time, já que muitas conciliam a rotina intensa de treinos, realizados no período da noite, com estudos e trabalho.

O técnico Ary Ferreira destacou a resiliência do grupo ao afirmar que, mesmo com o trabalho de renovação, o time almeja resultados diferentes. Temos a semana inteira para preparar o time para fazer um bom jogo diante do adversário, declarou o treinador sobre a preparação para o desafio.

Cenário na tabela e importância do jogo

A situação na tabela de classificação é crítica para o Cefama. A equipe precisa obrigatoriamente vencer o Maranhão para manter vivas as chances de avançar na competição. Como o time carrega desvantagem no saldo de gols, um empate resulta na eliminação precoce do campeonato.

Apesar do cenário adverso, o clima é de confiança. O comandante da equipe reforçou que, embora o jogo seja considerado uma pedreira, o grupo possui cartas na manga para surpreender o time delas, mantendo o otimismo antes do apito inicial no domingo.

Integração e desenvolvimento de talentos

Além do foco no duelo contra o MAC, o projeto do Cefama prioriza o desenvolvimento contínuo de jovens talentos no futebol feminino maranhense. As atletas realizam ações integradas com os garotos do projeto, o que auxilia no fortalecimento da base.

O confronto contra o Maranhão será a oportunidade ideal para as jogadoras transformarem o trabalho tático realizado nos treinos em resultados concretos dentro das quatro linhas, provando o valor do projeto de formação que vem sendo desenvolvido.

Perguntas Frequentes

Qual o dia e horário da partida entre Cefama e Maranhão?

O jogo será realizado no próximo domingo (20), às 15h30.

Onde será disputado o confronto decisivo?

A partida ocorrerá no estádio Nhozinho Santos, localizado em São Luís.

O que o Cefama precisa para se classificar?

O Cefama precisa vencer o Maranhão. Como possui desvantagem no saldo de gols, o empate significa a eliminação da equipe.

Qual a principal característica do elenco do Cefama?

A principal característica do time é a juventude, com uma média de idade de 17 anos, fruto de um projeto de formação em Paço do Lumiar.

Por que os treinos do Cefama são realizados à noite?

Os treinos ocorrem no período noturno porque as atletas conciliam a rotina esportiva com compromissos de trabalho e estudos durante o dia.