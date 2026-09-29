Zanin autoriza acesso gratuito a sites da Justiça Eleitoral para usuários com franquia de dados esgotada

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que operadoras liberem o acesso a portais da Justiça Eleitoral para eleitores sem dados móveis.

Uma decisão recente do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), trouxe uma mudança importante para os eleitores brasileiros durante o período de votação. A medida garante que pessoas com a franquia de dados esgotada possam navegar gratuitamente em sites oficiais da Justiça Eleitoral.

A determinação, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, visa assegurar que a falta de saldo de internet não se torne um obstáculo para o exercício da cidadania. O objetivo é permitir que o eleitor consulte informações essenciais sem custos adicionais nas operadoras.

A medida abrange os dois turnos das eleições, estabelecendo um período específico de vigência para a navegação gratuita. Abaixo, detalhamos como funcionará essa liberação e quais serviços estarão disponíveis para a população durante o pleito.

Regras para a liberação do acesso

Segundo a decisão do ministro, a liberação do tráfego de dados deve ocorrer 72 horas antes dos turnos de votação e permanecer ativa por até 24 horas após o encerramento do pleito. A regra vale tanto para sites oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto para os tribunais regionais.

Além dos portais web, o benefício também se estende aos aplicativos oficiais, como o e-Título. A intenção é que o eleitor consiga acessar, sem impedimentos, dados sobre o seu local de votação, realizar justificativas eleitorais e utilizar outros serviços digitais essenciais.

Impacto nas operadoras e segurança

A decisão de Zanin atende parcialmente a um pedido feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e pelo Partido Verde (PV). As entidades buscavam a liberação total da franquia, mas o ministro optou pelo acesso restrito aos domínios da Justiça Eleitoral.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) havia alertado sobre o risco de picos de tráfego. Segundo a agência, a liberação irrestrita poderia sobrecarregar as redes móveis e causar interrupções na conectividade, especialmente em áreas próximas às zonas eleitorais.

Argumentos e posicionamentos

Ao decidir, o ministro Zanin destacou que a impossibilidade de consultar fontes oficiais nos dias de votação gera um prejuízo que não pode ser reparado posteriormente. Por isso, o acesso a esses sites deve prevalecer sobre o bloqueio total da internet por falta de franquia.

Recentemente, um grupo de 12 entidades da sociedade civil solicitou ingresso no processo como amici curiae. Elas contestam os argumentos da Anatel, alegando que a agência não apresentou evidências concretas sobre o impacto real da universalização do acesso à rede durante as eleições.

Perguntas Frequentes

Quem tem direito ao acesso gratuito? Todos os usuários de internet móvel que tiverem esgotado a franquia de dados durante o período eleitoral.

Quais sites estão incluídos? A gratuidade vale para os domínios oficiais da Justiça Eleitoral, incluindo TSE e tribunais regionais, além do aplicativo e-Título.

Quando a navegação gratuita estará disponível? O acesso é liberado 72 horas antes dos turnos de votação e segue ativo por 24 horas após o encerramento do pleito.

Por que o STF não liberou toda a internet? O ministro Zanin atendeu parcialmente ao pedido, priorizando o acesso aos serviços eleitorais e considerando alertas da Anatel sobre possíveis falhas na rede por excesso de tráfego.

O que acontece se a minha internet acabar durante a votação? Com a decisão, mesmo sem saldo de dados, você ainda conseguirá acessar os sites da Justiça Eleitoral para consultar seu local de votação ou justificar ausência.