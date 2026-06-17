🎥 Motívate para el debut de Inglaterra en el Mundial con Stormzy

Después de casi una semana de fútbol del Mundial, Inglaterra por fin está lista para debutar en el torneo.

Los Three Lions se enfrentan a viejos conocidos, Croacia, en Dallas en lo que, sobre el papel, es su partido más difícil del Grupo L.

Si apoyas a Inglaterra y todavía no te ha entrado la fiebre del Mundial, bueno, ahora es el momento.

La cuenta oficial de Inglaterra ha publicado este video con la ayuda de un invitado muy especial: Stormzy.

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📸 CHANDAN KHANNA – AFP or licensors

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