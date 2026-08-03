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Começa retirada da carga de carreta tombada no Jardim Veneza

Começa retirada da carga de carreta tombada no Jardim Veneza

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Começa retirada da carga de carreta tombada no Jardim Veneza
Começa retirada da carga de carreta tombada no Jardim Veneza

Por Silmara Santos

Atualizado em

Começou na noite desta segunda-feira (3) a retirada da carga da carreta que tombou na Rua Áustria, no Jardim Veneza, em Cascavel. A remoção da farinha de osso é necessária para que o veículo possa ser destombado e retirado da via.

O acidente aconteceu na noite de domingo (2), quando a carga pendeu para um dos lados, fazendo com que o caminhão perdesse a estabilidade e tombasse.

Desde então, o veículo permanece no local, causando bloqueio parcial da pista e dificuldades para os motoristas que passam pela região.

Apesar dos transtornos, o motorista não ficou ferido. Após a retirada da carga, a carreta deverá ser removida da via.

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