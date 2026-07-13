10 filmes e séries com Anne Hathaway para você assistir antes de A Odisseia

Anne Hathaway está prestes a voltar aos cinemas em A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan inspirado em um clássico poema épico de Homero.

A produção acompanha a jornada de Odisseu após a Guerra de Troia e conta com um elenco de peso, incluindo Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron e a própria Anne Hathaway.

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Mas antes deste filme épico, a atriz já havia construído uma carreira marcada por papéis bastante diferentes entre si. Depois de ganhar destaque no começo dos anos 2000 com O Diário da Princesa, ela passou por comédias românticas, dramas musicais, filmes de ficção científica, adaptações literárias e grandes franquias do cinema.

Ao longo dos anos, Anne Hathaway também conquistou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Os Miseráveis, se destacou em O Diabo Veste Prada e se tornou um dos nomes mais reconhecidos de Hollywood.

Quer conhecer ou rever alguns dos principais trabalhos da atriz antes de A Odisseia? Confira a lista que o Minha Série preparou para você!

10. Um Dia (2011)

Baseado no livro de David Nicholls, Um Dia acompanha Emma (Hathaway) e Dexter (Jim Sturgess), dois jovens que se conhecem na noite da formatura e criam uma conexão especial. A partir deste ponto, o filme mostra os dois personagens ao longo de vários anos, sempre no mesmo dia, revelando como suas vidas mudam enquanto eles se aproximam e se afastam.

O filme Um Dia pode ser visto no Prime Video.

9. O Diário da Princesa (2001)

O Diário da Princesa acompanha Mia Thermopolis (Hathaway), uma adolescente tímida, desajeitada e pouco popular que descobre ser herdeira do trono de Genóvia. Com isso, sua vida muda completamente, e ela precisa aprender a lidar com etiqueta e responsabilidades reais enquanto vive uma vida pública.

O papel marcou a estreia da atriz no cinema e ajudou a transformá-la em um nome conhecido pelo público jovem. O sucesso também ganhou uma sequência: O Diário da Princesa 2: Casamento Real, e mais uma produção da saga está confirmada para o futuro.

Você pode assistir ao filme O Diário da Princesa no Disney+.

8. Amor e Outras Drogas (2010)

Amor e Outras Drogas acompanha Jamie (Jake Gyllenhaal), um representante farmacêutico charmoso e ambicioso que conhece Maggie Murdock (Hathaway), uma jovem artista diagnosticada com Parkinson em estágio inicial. Logo, o que começa como uma relação sem compromisso, se transforma em uma história intensa e emocionante.

O filme Amor e Outras Drogas está disponível no Prime Video.

7. Um Senhor Estagiário (2015)

Em Um Senhor Estagiário, Ben Whittaker (Robert De Niro) é um viúvo de 70 anos que decide voltar ao mercado de trabalho como estagiário sênior em uma empresa de moda online. Aos poucos, ele se aproxima da fundadora da companhia e se torna uma presença importante na rotina do escritório.

Anne Hathaway vive Jules Ostin, uma empreendedora dedicada que tenta equilibrar o crescimento da empresa com as cobranças da vida pessoal. A personagem encontra em Ben uma amizade inesperada e uma fonte de apoio em um momento de muita pressão.

Um Senhor Estagiário está no catálogo da HBO Max.

6. Uma Ideia de Você (2024)

Uma Ideia de Você acompanha Solène (Hathaway), uma mulher de 40 anos que vive um romance inesperado com Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), um jovem vocalista de uma das boy bands mais famosas do mundo.

O relacionamento começa depois de um encontro ao acaso no famoso festival Coachella, mas logo ela precisa lidar com a diferença de idade, a exposição pública e o peso da fama.

Uma Ideia de Você pode ser assistido no Prime Video.

5. Os Miseráveis (2012)

Adaptação do famoso musical inspirado na obra de Victor Hugo, o clássico Os Miseráveis se passa na França do século 19 e acompanha personagens marcados por pobreza, injustiça, amor, sacrifício e busca por redenção. A trama tem como centro Jean Valjean (Hugh Jackman), um ex-prisioneiro perseguido por décadas pelo inspetor Javert.

No filme, Anne Hathaway interpreta Fantine, uma mulher que enfrenta uma série de tragédias depois de perder o emprego e tentar garantir o futuro da filha. A atuação da atriz se tornou uma das mais lembradas de sua carreira e rendeu a ela o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Os Miseráveis está disponível para aluguel ou compra.

4. O Diabo Veste Prada (2006)

O Diabo Veste Prada acompanha Andy Sachs (Hathaway), uma jovem jornalista recém-formada que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway. O que parecia ser uma grande oportunidade profissional, no entanto, logo se transforma em um desafio enorme por causa das exigências de Miranda Priestly (Meryl Streep), uma editora poderosa, temida e extremamente difícil de agradar.

O sucesso do filme abriu caminho para uma sequência, que estreou nos cinemas 20 anos depois para continuar a história de Andy e Miranda.

O Diabo Veste Prada está disponível no Disney+.

3. Modern Love (2019)

Modern Love é uma série antológica inspirada na famosa coluna do The New York Times, com episódios independentes sobre diferentes formas de amor, relacionamento, afeto e conexão. Anne Hathaway participa apenas do episódio 3 da primeira temporada, mas mesmo assim virou um dos rostos da produção.

No episódio, a atriz interpreta Lexi, uma mulher que lida com transtorno bipolar enquanto tenta manter sua vida profissional, social e amorosa em equilíbrio. A história mostra como sua condição afeta seus relacionamentos e sua forma de se apresentar ao mundo.

Você pode assistir Modern Love no Prime Video.

2. Interestelar (2014)

Interestelar é um dos filmes mais populares dos últimos tempos e se passa em um futuro em que a Terra enfrenta uma crise ambiental grave, e a sobrevivência da humanidade está ameaçada. Então, para tentar encontrar um novo lar para a população, um grupo de astronautas embarca em uma missão por um buraco de minhoca, viajando para regiões desconhecidas do espaço.

Anne Hathaway interpreta Amelia Brand, cientista e astronauta que participa da missão ao lado de Cooper, personagem de Matthew McConaughey. A personagem é uma das figuras centrais da expedição.

Interestelar pode ser visto na HBO Max.

1. Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

O Cavaleiro das Trevas Ressurge é o terceiro e último filme da trilogia de Batman dirigida por Christopher Nolan. Na trama, Bruce Wayne (Christian Bale) vive recluso anos depois dos eventos anteriores, mas precisa voltar à ativa quando Gotham passa a ser ameaçada por Bane (Tom Hardy), um terrorista poderoso e muito perigoso.

Anne Hathaway interpreta a personagem Selina Kyle, uma ladra habilidosa e misteriosa que cruza o caminho de Bruce Wayne. Ela também é conhecida como Mulher-Gato e funciona como uma das figuras mais marcantes do longa.

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge está disponível na HBO Max.

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