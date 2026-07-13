SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA PARA AS NOVAS EXIGÊNCIAS DA NR-01?As atualizações d…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
⚠️ SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA PARA AS NOVAS EXIGÊNCIAS DA NR-01?
As atualizações da Norma Regulamentadora nº 01 reforçam a importância da identificação e do gerenciamento dos riscos ergonômicos e dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho.
🔎 A Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP) é o primeiro passo para identificar situações que podem impactar a saúde, a segurança e o desempenho dos trabalhadores.
📋 Quando necessário, a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) aprofunda a investigação, identifica as causas dos problemas e propõe soluções eficazes para melhorar as condições de trabalho.
✅ Mais conformidade com a legislação
✅ Mais segurança para os colaboradores
✅ Redução de riscos e passivos trabalhistas
✅ Mais produtividade e bem-estar
Se sua empresa possui empregados, é importante avaliar os riscos ergonômicos e manter a documentação em dia.
Entre em contato com a Medenge e saiba como adequar sua empresa às exigências legais.
Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho
📲 (44) 99701-6529 👉 @clinica.medenge
📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador :::
Source link
More: The Global Track