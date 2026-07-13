SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA PARA AS NOVAS EXIGÊNCIAS DA NR-01?As atualizações d…

⚠️ SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA PARA AS NOVAS EXIGÊNCIAS DA NR-01?

As atualizações da Norma Regulamentadora nº 01 reforçam a importância da identificação e do gerenciamento dos riscos ergonômicos e dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho.

🔎 A Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP) é o primeiro passo para identificar situações que podem impactar a saúde, a segurança e o desempenho dos trabalhadores.

📋 Quando necessário, a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) aprofunda a investigação, identifica as causas dos problemas e propõe soluções eficazes para melhorar as condições de trabalho.

✅ Mais conformidade com a legislação

✅ Mais segurança para os colaboradores

✅ Redução de riscos e passivos trabalhistas

✅ Mais produtividade e bem-estar

Se sua empresa possui empregados, é importante avaliar os riscos ergonômicos e manter a documentação em dia.

Entre em contato com a Medenge e saiba como adequar sua empresa às exigências legais.

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

📲 (44) 99701-6529 👉 @clinica.medenge

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador :::

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