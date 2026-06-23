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As sopas e os cremes detox são opções saudáveis e saborosas para quem deseja melhorar a saúde de forma equilibrada. Preparados com ingredientes naturais e frescos, como legumes, verduras e especiarias, esses pratos ajudam a eliminar toxinas do organismo e a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, são ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes, que contribuem para o bom funcionamento do corpo e ajudam na digestão.
Abaixo, confira 10 sopas e cremes detox para a segunda-feira!
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a abobrinha, o espinafre e os floretes de brócolis e refogue até murcharem. Junte o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 15 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Tempere com suco de limão, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de espinafre e sementes de abóbora.
Em uma panela de pressão, coloque as beterrabas, a batata-doce, a cebola e o sal e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo. Aguarde a pressão sair, abra a panela e adicione as folhas de repolho, a pimenta-do-reino, o suco de limão e o azeite de oliva. Leve ao fogo médio, com a panela destampada, e cozinhe por 10 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa, o alho e o gengibre e doure. Acrescente a couve, as maçãs-verdes, a batata, o vinagre de maçã e o suco de limão e cozinhe por 5 minutos. Junte o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Adicione os tomates e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legumes. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e bata tudo no liquidificador até obter um creme liso. Volte à panela, ajuste o sal, adicione o suco de limão e aqueça em fogo baixo. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente a cenoura e a batata e refogue por 5 minutos. Junte os floretes de couve-flor e o caldo de legumes e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a salsa e a cebolinha e misture. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o inhame e refogue por 5 minutos. Junte os pepinos, o alho japonês e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que o inhame esteja bem macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o molho de tomate e cozinhe por 3 minutos. Junte a cúrcuma, o cominho e a folha de louro. Misture bem. Adicione a lentilha e a água. Cozinhe em fogo médio por 30 minutos, ou até que a lentilha esteja macia. Retire a folha de louro. Acerte o sal, finalize com coentro e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o gengibre e doure. Acrescente a abóbora e o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Tempere com sal, pimenta-do-reino e coentro e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as cenouras, o aipo e a abobrinha e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por mais 20 minutos. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peito de frango e deixe selar por alguns minutos, virando para dourar todos os lados. Junte a cenoura e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 25 minutos.
Retire o frango da panela, desfie com um garfo e devolva à sopa. Junte o arroz e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.
Fonte do Artigo
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