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Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Portugal verliest belangrijke speler in hun openingswedstrijd van het WK.

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Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam
Portugal verliest belangrijke speler in hun openingswedstrijd van het WK.

In een interview met SportTV zei manager Roberto Martinez dat de sterspeler van Manchester City nog niet volledig hersteld is van zijn blessure.

De Spaanse strateeg bevestigde dat de technische staf de fitheid van de speler niet op het spel zou zetten in de openingswedstrijd van Groep K. “Ruben Dias is nog niet volledig hersteld en er is geen reden voor ons om op dit moment risico’s te nemen”, aldus Martínez over de situatie van zijn speler.

De afwezigheid van Dias wordt gezien als een aanzienlijk verlies voor de verdediging van de “Europese Seleção”, aangezien hij een cruciaal element is in het tactische plan van het team.

De 52-jarige manager gaf echter ook optimistische signalen af ​​en verklaarde dat het herstel van de verdediger van Manchester City goed verloopt. Hij bevestigde dat zijn speler snel weer in actie zal komen tijdens de komende wedstrijden van het WK 2026.

De technische staf van het Portugese nationale team overweegt momenteel alternatieve opties in het centrum van de verdediging ter voorbereiding op de wedstrijd in Houston. Na de wedstrijd tegen de Democratische Republiek Congo vervolgt de “Europese Seleção” haar reis in Groep K tegen Oezbekistan (24 juni) en Colombia (28 juni).

Bron: https://znews.vn/bo-dao-nha-mat-tru-cot-ngay-tran-ra-quan-world-cup-post1660398.html

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Corinthia Mes

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