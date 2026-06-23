Portugal verliest belangrijke speler in hun openingswedstrijd van het WK.

In een interview met SportTV zei manager Roberto Martinez dat de sterspeler van Manchester City nog niet volledig hersteld is van zijn blessure.

De Spaanse strateeg bevestigde dat de technische staf de fitheid van de speler niet op het spel zou zetten in de openingswedstrijd van Groep K. “Ruben Dias is nog niet volledig hersteld en er is geen reden voor ons om op dit moment risico’s te nemen”, aldus Martínez over de situatie van zijn speler.