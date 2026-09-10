Eleições 2026: saiba quem busca a reeleição ao Senado, quem muda de cargo e quais cadeiras estão em Disputam no Brasil

O cenário das eleições de 2026 para o Senado Federal revela mudanças expressivas, com 54 das 81 cadeiras em Disputam, o que impacta diretamente a futura configuração da Casa legislativa.

Conforme informação divulgada pela Agência Senado, o pleito de 4 de outubro de 2026 coloca em jogo duas vagas por estado e pelo Distrito Federal. O sistema eleitoral brasileiro, que alterna a renovação de um terço e dois terços dos senadores a cada quatro anos, determina que este ano a Disputam seja ampla.

De acordo com os dados apresentados, dos atuais ocupantes das cadeiras em Disputam, 32 parlamentares tentam a reeleição, enquanto outros nove buscam cargos diferentes ou participam como suplentes. Além disso, 13 senadores não são candidatos, consolidando uma alteração certa em parte do quadro legislativo a partir de 2027.

A votação para o Senado ocorre sem segundo turno, sendo eleitos os dois candidatos mais votados em cada unidade da Federação. A seguir, detalhamos como se organiza essa Disputam e os nomes envolvidos no processo eleitoral deste ano.

Quem são os candidatos à reeleição para o Senado

Entre os senadores com mandato até janeiro de 2027, 32 nomes tentam permanecer no cargo. A lista inclui parlamentares como Alessandro Vieira (MDB-SE), Angelo Coronel (Republicanos-BA), Carlos Fávaro (PSD-MT), Cid Gomes (PSB-CE), Ciro Nogueira (PP-PI), Eduardo Braga (MDB-AM) e Eliziane Gama (PSD-MA).

Também buscam a manutenção de suas cadeiras Esperidião Amin (PP-SC), Fabiano Contarato (PT-ES), Humberto Costa (PT-PE), Jaques Wagner (PT-BA), Leila Barros (PDT-DF), Randolfe Rodrigues (PT-AP), Renan Calheiros (MDB-AL), Soraya Thronicke (PSB-MS) e Vanderlan Cardoso (PSD-GO), entre outros.

Mudanças de rumo e parlamentares que deixam a Casa

Nove senadores optaram por trilhar novos caminhos nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, é candidato à presidência da República, enquanto Marcos Rogério (PL-RO) Disputam o governo de Rondônia. Outros, como Jader Barbalho (MDB-PA), aparecem em chapas apenas como suplentes.

Há ainda o grupo dos 13 senadores que não concorrem a nenhum cargo. Entre eles destaca-se Rodrigo Pacheco, indicado para uma vaga de ministro no Tribunal de Contas da União (TCU). Em estados como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, os atuais ocupantes das cadeiras em Disputam também não buscam a renovação de seus mandatos.

Cadeiras que não estão em Disputam

É importante notar que 27 cadeiras não fazem parte do pleito de 2026, pois foram preenchidas em 2022 e possuem mandato até 2031. Contudo, isso não impede que esses senadores participem das eleições para outros cargos. Nove deles, incluindo Sergio Moro (PL-PR) e Renan Filho (MDB-AL), concorrem ao governo de seus respectivos estados.

A eventual derrota desses senadores na Disputam pelos governos estaduais não interrompe seus mandatos no Senado, que permanecem vigentes até 2031. Assim, a composição final da Casa dependerá tanto dos resultados das urnas para as vagas abertas quanto das movimentações políticas de quem já possui mandato garantido.

Perguntas Frequentes sobre as Eleições 2026

1. Quantas cadeiras do Senado estão sendo disputadas em 2026?Estão em Disputam 54 das 81 cadeiras do Senado Federal.

2. Como funciona o sistema de votação para o Senado?

Cada eleitor vota em dois candidatos. Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal são eleitos, sem a realização de segundo turno.

3. O que acontece com os senadores que não estão em Disputam este ano?Os 27 senadores eleitos em 2022 mantêm seus mandatos até janeiro de até 2031, independentemente de participarem ou não das eleições para outros cargos, como o de governador.

4. Quantos senadores tentam a reeleição?

Ao todo, 32 senadores com mandato atual buscam a reeleição para o Senado.

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