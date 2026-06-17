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No frio, a sopa se torna uma das refeições mais procuradas por unir praticidade, sabor e conforto. Além de ajudar a aquecer o corpo nos dias de temperaturas mais baixas, ela pode ser uma opção completa e nutritiva quando preparada com ingredientes ricos em proteína, garantindo saciedade e uma refeição mais equilibrada.
Abaixo, confira 3 sopas práticas e ricas em proteínas para o jantar!
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os tomates, a páprica e o cominho, cozinhando até formar um molho. Adicione a cenoura, a abobrinha, o milho-verde e o caldo de legumes. Cozinhe por cerca de 15 minutos ou até os legumes ficarem macios. Junte o frango e o feijão. Cozinhe por mais 10 minutos para incorporar os sabores. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o suco de limão e o cheiro-verde. Sirva quente.
Dica: sirva com tortilhas de milho.
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne de todos os lados. Acrescente a cebola, o alho e refogue por alguns minutos. Adicione a água, a folha de louro e cozinhe na pressão por cerca de 35 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Retire a carne, desfie com a ajuda de dois garfos e reserve. Na mesma panela, acrescente o alho-poró, a cenoura e a abobrinha. Cozinhe por cerca de 10 minutos. Junte o feijão-branco e a carne desfiada. Cozinhe por mais 10 minutos para que os sabores se incorporem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela de pressão e doure os cubos de carne por alguns minutos. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Adicione a cenoura, o salsão, a folha de louro e a água. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 30 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente a batata e o chuchu e cozinhe sem pressão por mais 15 minutos, ou até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com salsa. Sirva em seguida.
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