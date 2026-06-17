Veículo é apreendido após condutor deixar local de acidente no Bairro Interlagos

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Por Redação
Atualizado em
Um acidente de trânsito mobilizou uma equipe da Polícia Militar na noite desta terça-feira (16), na Avenida Interlagos, no Bairro Interlagos, em Cascavel.
Segundo a PM, dois veículos se envolveram em uma colisão transversal. O motorista apontado como responsável pelo acidente teria avançado a preferencial, provocando a batida.
Após o impacto, ele deixou o local e abandonou o automóvel sobre a pista. Diante da situação, a equipe acionou um guincho e encaminhou o veículo ao pátio do Detran.
Já o outro envolvido foi orientado e liberado no local. A ocorrência foi registrada pela equipe de trânsito da Polícia Militar.
Fonte do Artigo
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