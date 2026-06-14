5 receitas típicas dos Estados Unidos para celebrar a Copa do Mundo com sabor

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A seleção dos Estados Unidos ainda não possui um título na Copa do Mundo. Após ser eliminada nas oitavas de final em 2022, no Catar, a equipe volta este ano em busca da primeira Taça. Contudo, se no futebol o país ainda não demonstrou grandes feitos, na culinária reúne um mix de culturas e é famoso pelo fast-food. Aproveitando o maior evento esportivo do mundo, selecionamos 5 receitas típicas da gastronomia norte-americana para você preparar em casa e assistir aos jogos. Confira!
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo alto. Quando a água ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em um recipiente que vá ao forno, misture o creme de leite fresco, o queijo parmesão ralado, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino moída. Em seguida, coloque o macarrão e misture. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Costela
Molho barbecue
Costela
Espalhe sal por toda a costela e coloque-a para ferver por 10 minutos em uma panela com bastante água quente. Depois, escorra a água. Em uma assadeira, arrume a costela, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos.
Molho barbecue
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o açúcar mascavo e o vinagre branco. Misture até o açúcar dissolver. Acrescente o molho inglês, o ketchup, a folha de louro, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo. Tempere com sal. Coe e reserve.
Após os 40 minutos, retire a costela do forno, remova o papel-alumínio e pincele o molho. Leve ao forno por mais 10 minutos. Retire do forno, pincele novamente com o molho e asse por mais 5 minutos. Sirva em seguida com mais molho à parte.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo com a manteiga até formar uma farofa. Adicione a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio e montagem
Em um recipiente, misture as maçãs com o açúcar, a canela e o suco de limão. Após, com a ajuda de um rolo, abra metade da massa e forre uma forma de silicone para torta. Distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Faça pequenos cortes na superfície e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Em uma batedeira, bata a manteiga, o açúcar cristal e o açúcar mascavo até obter uma consistência cremosa. Depois, adicione a baunilha e o ovo e bata até se incorporar à massa. Acrescente a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e bata para misturar. Junte as gotas de chocolate e mexa com uma espátula.
Em seguida, faça pequenas bolas com a massa e disponha em uma assadeira rasa, deixando um espaço entre cada uma. Leve à geladeira por 10 minutos. Retire os cookies da geladeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 12 minutos. Retire do forno e deixe-os descansar por 30 minutos. Sirva em seguida.
Em banho-maria, derreta o chocolate com a manteiga e misture até obter um creme liso. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até incorporar. Adicione a essência de baunilha e a mistura de chocolate derretido e mexa bem. Acrescente a farinha de trigo, o cacau em pó e o sal e misture até formar uma massa homogênea.
Por último, coloque as nozes e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma pequena forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e corte em quadrados. Sirva em seguida.
Fonte do Artigo
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