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A adrenalina vai tomar conta da pista!A cidade será palco de uma grande rodada…

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🏁💨 A adrenalina vai tomar conta da pista!

A cidade será palco de uma grande rodada dupla do Velocross, recebendo a 3ª Etapa da Copa Oeste 2026 e a 4ª Etapa da Copa Noroeste 2026. Pilotos de diversas cidades estarão acelerando forte em disputas emocionantes, com muita velocidade, técnica e emoção para o público. O Velocross é uma das modalidades off-road que mais cresce na região, reunindo competidores e apaixonados pelo esporte em grandes eventos.

🔥 Prepare sua torcida, reúna a família e venha viver um fim de semana inesquecível!

🏍️ SportBay Velocross
🏁 3ª Etapa da Copa Oeste 2026
🏁 4ª Etapa da Copa Noroeste 2026
⚡ Rodada Dupla
📅 27 e 28 de junho
🕢 A partir das 9h
📍 Sociedade Rural de Ubiratã
🎟️ Entrada Gratuita

#Velocross #CopaOeste #CopaNoroeste #SportBay #AdrenalinaSobreRodas

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Corinthia Mes

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