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🏁💨 A adrenalina vai tomar conta da pista!
A cidade será palco de uma grande rodada dupla do Velocross, recebendo a 3ª Etapa da Copa Oeste 2026 e a 4ª Etapa da Copa Noroeste 2026. Pilotos de diversas cidades estarão acelerando forte em disputas emocionantes, com muita velocidade, técnica e emoção para o público. O Velocross é uma das modalidades off-road que mais cresce na região, reunindo competidores e apaixonados pelo esporte em grandes eventos.
🔥 Prepare sua torcida, reúna a família e venha viver um fim de semana inesquecível!
🏍️ SportBay Velocross
🏁 3ª Etapa da Copa Oeste 2026
🏁 4ª Etapa da Copa Noroeste 2026
⚡ Rodada Dupla
📅 27 e 28 de junho
🕢 A partir das 9h
📍 Sociedade Rural de Ubiratã
🎟️ Entrada Gratuita
#Velocross #CopaOeste #CopaNoroeste #SportBay #AdrenalinaSobreRodas
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