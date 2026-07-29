🌪️ Tornado atinge cidades do Rio Grande do Sul, deixa feridos e destrói casas

Um tornado atingiu municípios da região Noroeste do Rio Grande do Sul na tarde desta terça-feira (28), provocando destruição e deixando ao menos três pessoas feridas.

O fenômeno foi registrado entre as cidades de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. De acordo com a Defesa Civil de Sete de Setembro, as vítimas sofreram ferimentos e foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Ainda segundo o órgão, pelo menos duas residências foram completamente destruídas pela força do tornado. Equipes da Defesa Civil seguem mobilizadas para prestar assistência às famílias afetadas e avaliar os danos causados.

A Defesa Civil de Giruá confirmou oficialmente a ocorrência do tornado. No momento do atendimento, uma das vítimas ainda aguardava a chegada de uma ambulância para ser encaminhada ao hospital.

As autoridades continuam monitorando a situação e orientam os moradores das áreas atingidas a redobrarem os cuidados diante da possibilidade de novos temporais na região.

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