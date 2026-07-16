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🚗🤠 A Center Car Prime tá participando do Arraiá do Comércio!
De 15 a 18 de julho, esperamos você para viver esse clima especial com a gente! Além de conferir nosso estoque de veículos e aproveitar condições especiais, quem passar pela loja poderá saborear um café fresquinho e um delicioso doce típico.
Venha fazer uma visita, aproveitar o Arraiá do Comércio e conhecer as oportunidades que preparamos para você!
📍 Center Car
📅 15 a 18 de julho
📲 Fale com a equipe da Center Car:
📍 Ubiratã: (44) 9 9804-9975
📍 Roncador: (44) 9 9961-7296
👉 Siga no Instagram: @centercarveiculosubirata
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