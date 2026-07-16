Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

O que fazer em Curitiba hoje? Boqueirão celebra 10 anos de festival gratuito

O que fazer em Curitiba hoje? Boqueirão celebra 10 anos de festival gratuito

  • Read Time2 mins

Share your love

O que fazer em Curitiba hoje? Boqueirão celebra 10 anos de festival gratuito
O EnCena Boqueirão chega à sua 10ª edição celebrando uma década de teatro, encontros e democratização do acesso à cultura. Na imagem o Espetáculo Delírio, com atuação de Jonas Bloch. Foto: Divulgação/Flávia Canavarro e Sylvia Vianna.

O circuito cultural de Curitiba reserva atrações imperdíveis para esta quinta-feira (16). O grande destaque é o início das celebrações de uma década do festival EnCena Boqueirão, que promove espetáculos teatrais gratuitos fora do eixo central da cidade. Além do teatro, a quinta-feira conta com apresentações nacionais de dança, espetáculo de bonecos no miniauditório do Teatro Guaíra, intervenções de videoarte no transporte coletivo e lazer de inverno no Centro da capital.

Shows e Apresentações

  • Prêmio Curitiba na Dança: O festival nacional apresenta mostras competitivas e apresentações de bailarinos de todo o país nas modalidades de Ballet Clássico e Contemporâneo.
    • Horário: A partir das 08h (seletivas ao longo do dia)
    • Local: Teatro UP Experience (TUX) – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido
    • Ingressos: Ingressos aqui

Teatro e Festivais

  • EnCena Boqueirão (10ª edição): O festival descentralizado abre sua programação especial comemorativa trazendo espetáculos de companhias do Paraná e do Rio de Janeiro. Com produções voltadas a todas as idades, o evento nunca cobrou ingresso e promove também o Café-Debate para reflexão artística.
    • Período: 16 de julho a 16 de agosto de 2026
    • Local: Centro Cultural Boqueirão – Rua José Guercheski, 281, Boqueirão
    • Entrada: Gratuita
  • 25º Festival Espetacular de Bonecos: Apresentação da peça infantil “A História de um Cão”, encenada pela companhia Beto Hinça Teatro de Marionetes.
    • Horário: 15h
    • Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra) – Rua XV de Novembro, 971, Centro
    • Preço: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
    • Ingressos: Disponíveis aqui.

Exposições e Intervenções

  • 16ª Bienal Internacional de Curitiba: Estreia hoje a programação especial de ativação artística integrada ao sistema de transporte urbano. O público poderá interagir com obras de videoarte e intervenções em realidade aumentada exibidas nas telas de estações-tubo e terminais de ônibus.
    • Preço: Gratuito (integrado à tarifa do transporte coletivo)

Lazer e Gastronomia

  • Feira Especial de Inverno da Praça Osório: Excelente pedida para o fim de tarde na capital paranaense. O espaço reúne mais de 60 barracas que comercializam vestuário de frio, artesanato e gastronomia típica de inverno, como quentão e pinhão cozido.
    • Horário: Das 10h às 21h
    • Local: Praça General Osório, Centro
    • Acesso: Gratuito

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados