O que fazer em Curitiba hoje? Boqueirão celebra 10 anos de festival gratuito
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O circuito cultural de Curitiba reserva atrações imperdíveis para esta quinta-feira (16). O grande destaque é o início das celebrações de uma década do festival EnCenaBoqueirão, que promove espetáculos teatrais gratuitos fora do eixo central da cidade. Além do teatro, a quinta-feira conta com apresentações nacionais de dança, espetáculo de bonecos no miniauditório do Teatro Guaíra, intervenções de videoarte no transporte coletivo e lazer de inverno no Centro da capital.
Shows e Apresentações
Prêmio Curitiba na Dança: O festival nacional apresenta mostras competitivas e apresentações de bailarinos de todo o país nas modalidades de Ballet Clássico e Contemporâneo.
Horário: A partir das 08h (seletivas ao longo do dia)
Local: Teatro UP Experience (TUX) – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido
EnCena Boqueirão (10ª edição): O festival descentralizado abre sua programação especial comemorativa trazendo espetáculos de companhias do Paraná e do Rio de Janeiro. Com produções voltadas a todas as idades, o evento nunca cobrou ingresso e promove também o Café-Debate para reflexão artística.
Período: 16 de julho a 16 de agosto de 2026
Local: Centro Cultural Boqueirão – Rua José Guercheski, 281, Boqueirão
Entrada: Gratuita
25º Festival Espetacular de Bonecos: Apresentação da peça infantil “A História de um Cão”, encenada pela companhia Beto Hinça Teatro de Marionetes.
Horário: 15h
Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra) – Rua XV de Novembro, 971, Centro
16ª Bienal Internacional de Curitiba: Estreia hoje a programação especial de ativação artística integrada ao sistema de transporte urbano. O público poderá interagir com obras de videoarte e intervenções em realidade aumentada exibidas nas telas de estações-tubo e terminais de ônibus.
Preço: Gratuito (integrado à tarifa do transporte coletivo)
Lazer e Gastronomia
Feira Especial de Inverno da Praça Osório: Excelente pedida para o fim de tarde na capital paranaense. O espaço reúne mais de 60 barracas que comercializam vestuário de frio, artesanato e gastronomia típica de inverno, como quentão e pinhão cozido.
Horário: Das 10h às 21h
Local: Praça General Osório, Centro
Acesso: Gratuito
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