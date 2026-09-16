A ciência da atração: o que nos faz querer alguém

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Existem encontros que deixam marca em segundos. Um olhar, uma conversa que flui, aquela sensação difícil de explicar de que ali tem algo. Chamamos isso de química, e a palavra não é por acaso. Por trás do que sentimos como magia existe um conjunto de reações bem reais no corpo e no cérebro. Entender como elas funcionam não tira o encanto. Ajuda, isso sim, a olhar para os nossos relacionamentos com mais clareza.
Quando alguém nos atrai, o cérebro entra em atividade. A dopamina, ligada ao prazer e à recompensa, dispara e cria aquela vontade de estar perto, de ver a pessoa de novo. É a mesma substância envolvida em outros prazeres, o que explica por que a fase inicial de uma paixão se parece tanto com um pequeno vício. Pensamos na pessoa o tempo todo e sentimos falta dela quando ela não está por perto.
A essa mistura se junta a oxitocina, muitas vezes chamada de hormônio do vínculo. Ela se fortalece com o toque, com o beijo, com a proximidade, e é ela que transforma a atração passageira em uma ligação mais profunda. Não é o desejo do primeiro dia. É o que nos faz querer ficar.
Mas a atração não começa só no cérebro. Ela começa antes de trocarmos uma palavra. O cheiro, por exemplo, tem um peso que raramente notamos de forma consciente. Vários estudos sugerem que somos sensíveis a sinais químicos sutis da outra pessoa, e que existem odores que nos agradam sem sabermos bem por quê. A voz e o jeito como alguém se move entram na mesma equação, tudo lido pelo cérebro em um instante, antes do primeiro pensamento.
Depois vem a proximidade. Tendemos a nos sentir atraídos por quem cruzamos com frequência, seja no trabalho, no café de sempre ou no mesmo círculo de amigos. A familiaridade cria conforto, e o conforto abre espaço para o interesse. É por isso que tantas histórias começam nos lugares mais comuns, longe de qualquer cenário de filme.
E a velha dúvida: os opostos se atraem ou os semelhantes? A ciência se inclina mais para os semelhantes. Compartilhar valores, ritmos de vida e senso de humor costuma sustentar uma ligação melhor do que a promessa do contraste. O oposto seduz no início, mas é a semelhança que sustenta a relação ao longo do tempo.
Nada disso tira a espontaneidade do que sentimos. Saber que a paixão tem uma explicação química não a torna menos verdadeira, assim como conhecer as notas não estraga uma música. O que muda é a leitura. Percebemos que aquela ansiedade dos primeiros dias é passageira, que o vínculo real se constrói com tempo e presença, e que a atração é só o ponto de partida.
Tanto no Brasil quanto em Portugal, esse tipo de conteúdo tem saído do meio acadêmico e chegado a um público maior. A One Sugar reúne no blog vários textos que exploram a atração, o desejo e as dinâmicas de relacionamento a partir de uma leitura curiosa e bem informada, para quem gosta de entender o que está por baixo da superfície.
No fim, continuamos nos apaixonando sem manual. A diferença é que, quando entendemos um pouco do que acontece, deixamos de ficar à mercê de cada arrepio e passamos a viver os relacionamentos com mais consciência. E isso, longe de esfriar o encanto, costuma deixá-lo mais rico.