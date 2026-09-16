A ciência da atração: o que nos faz querer alguém

Existem encontros que deixam marca em segundos. Um olhar, uma conversa que flui, aquela sensação difícil de explicar de que ali tem algo. Chamamos isso de química, e a palavra não é por acaso. Por trás do que sentimos como magia existe um conjunto de reações bem reais no corpo e no cérebro. Entender como elas funcionam não tira o encanto. Ajuda, isso sim, a olhar para os nossos relacionamentos com mais clareza.

O que acontece no cérebro

Quando alguém nos atrai, o cérebro entra em atividade. A dopamina, ligada ao prazer e à recompensa, dispara e cria aquela vontade de estar perto, de ver a pessoa de novo. É a mesma substância envolvida em outros prazeres, o que explica por que a fase inicial de uma paixão se parece tanto com um pequeno vício. Pensamos na pessoa o tempo todo e sentimos falta dela quando ela não está por perto.

A essa mistura se junta a oxitocina, muitas vezes chamada de hormônio do vínculo. Ela se fortalece com o toque, com o beijo, com a proximidade, e é ela que transforma a atração passageira em uma ligação mais profunda. Não é o desejo do primeiro dia. É o que nos faz querer ficar.

A atração começa antes das palavras

Mas a atração não começa só no cérebro. Ela começa antes de trocarmos uma palavra. O cheiro, por exemplo, tem um peso que raramente notamos de forma consciente. Vários estudos sugerem que somos sensíveis a sinais químicos sutis da outra pessoa, e que existem odores que nos agradam sem sabermos bem por quê. A voz e o jeito como alguém se move entram na mesma equação, tudo lido pelo cérebro em um instante, antes do primeiro pensamento.

Depois vem a proximidade. Tendemos a nos sentir atraídos por quem cruzamos com frequência, seja no trabalho, no café de sempre ou no mesmo círculo de amigos. A familiaridade cria conforto, e o conforto abre espaço para o interesse. É por isso que tantas histórias começam nos lugares mais comuns, longe de qualquer cenário de filme.

Opostos ou semelhantes?

E a velha dúvida: os opostos se atraem ou os semelhantes? A ciência se inclina mais para os semelhantes. Compartilhar valores, ritmos de vida e senso de humor costuma sustentar uma ligação melhor do que a promessa do contraste. O oposto seduz no início, mas é a semelhança que sustenta a relação ao longo do tempo.

Saber a ciência não tira o encanto

Nada disso tira a espontaneidade do que sentimos. Saber que a paixão tem uma explicação química não a torna menos verdadeira, assim como conhecer as notas não estraga uma música. O que muda é a leitura. Percebemos que aquela ansiedade dos primeiros dias é passageira, que o vínculo real se constrói com tempo e presença, e que a atração é só o ponto de partida.

Tanto no Brasil quanto em Portugal, esse tipo de conteúdo tem saído do meio acadêmico e chegado a um público maior. A One Sugar reúne no blog vários textos que exploram a atração, o desejo e as dinâmicas de relacionamento a partir de uma leitura curiosa e bem informada, para quem gosta de entender o que está por baixo da superfície.

No fim, continuamos nos apaixonando sem manual. A diferença é que, quando entendemos um pouco do que acontece, deixamos de ficar à mercê de cada arrepio e passamos a viver os relacionamentos com mais consciência. E isso, longe de esfriar o encanto, costuma deixá-lo mais rico.