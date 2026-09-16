Eleições 2026: saiba a ordem oficial de votação na urna eletrônica e prepare sua cola para o pleito

Entenda a sequência correta dos cargos na urna eletrônica para as eleições gerais de 2026, seguindo o padrão estabelecido pela Justiça Eleitoral brasileira.

Nas eleições gerais marcadas para o dia 4 de outubro de 2026, o eleitor brasileiro passará por um processo de votação estruturado em seis escolhas distintas. Conforme informação divulgada pela Agência Senado, a votação ocorrerá entre 8h e 17h, seguindo o horário oficial de Brasília.

É fundamental que o cidadão esteja atento às regras de identificação no local de votação. A mesa receptora exigirá a apresentação do título eleitoral, do aplicativo e-Título ou de um documento oficial com foto, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), RG ou passaporte, para liberar o acesso à cabine.

Para otimizar o tempo na cabine e evitar filas, a Justiça Eleitoral recomenda o uso da tradicional cola eleitoral.

A sequência de votação na urna eletrônica

A ordem dos votos na urna eletrônica é determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e segue um padrão automático que o eleitor deve observar. O processo começa com o voto para deputado federal, que exige quatro dígitos.

Na sequência, o eleitor votará para deputado estadual ou distrital, cargo que requer cinco dígitos. Logo após, será o momento de escolher os dois candidatos para o Senado Federal, sendo três dígitos para cada uma das vagas em disputa no pleito.

Finalização do voto e medidas de segurança

Para encerrar a votação, o eleitor deverá digitar os números correspondentes aos cargos de governador e presidente da República, ambos compostos por dois dígitos cada. A votação é considerada concluída assim que o último voto para a Presidência é registrado.

Desde 2022, a urna eletrônica mantém um mecanismo de segurança importante: uma pausa de um segundo após a digitação. Durante esse intervalo, a tecla Confirma permanece inativa enquanto a tela exibe a mensagem Confira seu voto, permitindo que o eleitor verifique a foto, o nome e o partido do candidato antes de concluir a escolha.

Transparência e auditabilidade do processo

O sistema eleitoral brasileiro prioriza a transparência em todas as etapas. Ao final do horário de votação, cada seção eleitoral emite o Boletim de Urna (BU), um documento impresso que detalha a totalização dos votos registrados naquela unidade, permitindo a devida auditoria do pleito.

É importante ressaltar que não é necessário aguardar qualquer aviso extra da urna após a conferência dos dados. Caso o eleitor tente Confirma o voto antes do término da pausa de segurança, o comando será ignorado pelo sistema, bastando pressionar a tecla verde novamente após o destravamento.

Perguntas Frequentes sobre as Eleições 2026

Qual é a ordem correta de votação na urna eletrônica?

A ordem é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e, por fim, presidente da República.

Quais documentos são aceitos para votar?

São aceitos o título de eleitor, o aplicativo e-Título ou documentos oficiais com foto, como RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho ou certificado de reservista.

O que acontece se eu apertar o botão 'Confirma' muito rápido?Existe uma trava de segurança de um segundo.

É permitido levar ‘cola’ para a cabine de votação?

Sim, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma anotação em papel com os números dos candidatos para agilizar o processo e evitar erros.

Como é garantida a transparência da votação?

Ao final da votação, a urna emite o Boletim de Urna (BU), um documento público que detalha o total de votos registrados na seção, garantindo a auditabilidade do processo.