Bebê nasce dentro de ambulância do Samu após bolsa romper em Cascavel

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Um bebê nasceu dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Cascavel após a bolsa da mãe romper enquanto ela estava em casa, no Bairro Brasmadeira. Segundo o CGN, o caso foi registrado em 16 de setembro de 2026.
A mulher havia acionado o Samu enquanto aguardava a chegada do marido. Ao chegarem ao local, os profissionais constataram que o parto era iminente e solicitaram apoio para conduzir o procedimento.
De acordo com o CGN, os procedimentos foram realizados dentro de uma das ambulâncias pelas equipes identificadas como USA 01 e USB 01. A criança, uma menina, nasceu durante o atendimento.
Após o nascimento, mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital Universitário (HU). Segundo as informações divulgadas pelo CGN, ambas passam bem.
O CGN informou que essa era a sexta gestação da mulher.