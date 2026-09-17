Bebê nasce dentro de ambulância do Samu após bolsa romper em Cascavel

Mulher entrou em trabalho de parto em casa no Bairro Brasmadeira; equipes USA 01 e USB 01 fizeram o atendimento e mãe e filha foram levadas ao HU

Um bebê nasceu dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Cascavel após a bolsa da mãe romper enquanto ela estava em casa, no Bairro Brasmadeira. Segundo o CGN, o caso foi registrado em 16 de setembro de 2026.

A mulher havia acionado o Samu enquanto aguardava a chegada do marido. Ao chegarem ao local, os profissionais constataram que o parto era iminente e solicitaram apoio para conduzir o procedimento.

Atendimento e equipes

De acordo com o CGN, os procedimentos foram realizados dentro de uma das ambulâncias pelas equipes identificadas como USA 01 e USB 01. A criança, uma menina, nasceu durante o atendimento.

Encaminhamento e estado de saúde

Após o nascimento, mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital Universitário (HU). Segundo as informações divulgadas pelo CGN, ambas passam bem.

Contexto da gestação

O CGN informou que essa era a sexta gestação da mulher.