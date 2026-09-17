TSE envia alertas no e-Título com orientações cruciais para o voto nas Eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início ao envio de notificações oficiais pelo aplicativo e-Título, visando orientar os brasileiros sobre o processo eleitoral de 2026.

A medida, que começou na quinta-feira (17), ocorre a apenas duas semanas do primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro. O objetivo principal é garantir que o eleitor tenha acesso rápido a informações essenciais para exercer o seu direito ao voto com tranquilidade e segurança.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, as notificações trarão diretrizes sobre serviços, locais de votação e o combate à desinformação. O sistema de avisos permanecerá ativo durante todo o período eleitoral, abrangendo também o intervalo entre o primeiro e o segundo turnos.

A iniciativa busca fortalecer o canal direto de comunicação entre a Justiça Eleitoral e a cidadania. Segundo Marília Loyola, assessora-chefe de Gestão da Identificação do TSE, o foco é incentivar a atualização do aplicativo e facilitar o acesso a dados como o local de votação.

Como utilizar o e-Título para o seu voto

O e-Título centraliza diversas funções importantes. A ferramenta Onde Votar, por exemplo, permite verificar a zona e a seção eleitoral de forma ágil. O tribunal recomenda que essa consulta seja feita com antecedência para evitar contratempos no dia da eleição.

Além da consulta básica, o aplicativo oferece recursos como a justificativa de ausência, que pode ser realizada por geolocalização no dia do pleito, e o pagamento de multas eleitorais via PagTesouro, aceitando Pix ou cartão de crédito.

Segurança e identificação digital

O aplicativo funciona como a versão digital do título eleitoral. Para quem possui a biometria cadastrada e foto no sistema, o e-Título serve como documento oficial de identificação no momento da votação, substituindo o título em papel.

O sistema conta com camadas adicionais de proteção, incluindo a geração de código temporário para autenticação em sistemas parceiros mediante reconhecimento facial. O TSE reforça que o app é gratuito e está disponível para download nas lojas de aplicativos para Android e iOS.

Funcionalidades extras para o eleitor

O aplicativo também disponibiliza a emissão de certidões de filiação partidária e o acompanhamento de requerimentos via Título Net. Recentemente, a função Boletim na Mão foi integrada, permitindo que o cidadão Consulta e compartilhe os Boletins de Urna.

Outra utilidade prática é a possibilidade de solicitar o cancelamento da inscrição como mesário voluntário diretamente pelo celular. A recomendação da Justiça Eleitoral é que o eleitor instale ou atualize o app agora e faça o primeiro acesso para conferir seus dados antes da data oficial de votação.

FAQ: Dúvidas frequentes sobre o e-Título

1. Preciso levar o título de papel se tiver o e-Título? Não, se o seu e-Título estiver com a foto atualizada, ele serve como identificação oficial na hora de votar.

2. O que fazer se eu não souber onde votar? Utilize a aba Onde Votar dentro do aplicativo para verificar sua zona e seção eleitoral com antecedência.

3. Como posso justificar o voto pelo aplicativo? O app permite justificar a ausência no dia da eleição via geolocalização ou, em datas posteriores, mediante envio de documentos comprobatórios.

5. Onde baixar o aplicativo oficial? O e-Título pode ser baixado gratuitamente nas lojas oficiais da Apple ou Google, ou diretamente pelo site do TSE.