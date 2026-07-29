A contenção é fundamental para manter os dentes alinhados após o tratamento orto

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🦷 A contenção é fundamental para manter os dentes alinhados após o tratamento ortodôntico.
Se você percebeu que seus dentes voltaram a se movimentar depois de retirar o aparelho, não deixe o problema avançar. Quanto antes for feita uma avaliação, maiores são as chances de corrigir o desalinhamento de forma simples e eficiente.
Agende sua avaliação e cuide do seu sorriso com quem entende do assunto! 😁
📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã
📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688
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