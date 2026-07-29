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Homem de 39 anos sofre queda de caminhonete e fratura clavícula no Cascavel Velho

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Homem de 39 anos sofre queda de caminhonete e fratura clavícula no Cascavel Velho

Por Fábio Wronski

Atualizado em

Um homem de 39 anos ficou ferido após uma queda de caminhonete no Bairro Cascavel Velho, na manhã desta quarta-feira (29). O acidente aconteceu na Rua Genova, quando a vítima caiu do estribo de uma caminhonete, de uma altura aproximada de um metro e meio.

O Siate foi acionado para atender a ocorrência e prestou os primeiros socorros no local. O homem sofreu uma fratura na clavícula devido à queda. Após o atendimento inicial, ele foi encaminhado à UPA Tancredo para receber cuidados médicos.

Segundo informações repassadas pelas equipes de socorro, o estado de saúde da vítima é estável, mas inspira atenção por conta da fratura.

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