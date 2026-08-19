Homem condenado por violência doméstica é preso em Assis Chateaubriand

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (18), em Assis Chateaubriand, durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido em razão de regressão cautelar.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe se deslocou até o endereço por volta das 19h30, após tomar conhecimento da ordem judicial. O homem foi localizado na residência, na companhia da mãe e de dois amigos, enquanto consumia bebida alcoólica.

O mandado está relacionado ao crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal. A pena restante a ser cumprida é de 2 anos, 1 mês e 12 dias.

Após ser informado sobre o teor do mandado e os seus direitos constitucionais, o homem foi encaminhado à sede do 31º Batalhão da Polícia Militar para o registro da ocorrência. Em seguida, ele passou por exame de lesão corporal no hospital e, posteriormente, foi entregue ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Assis Chateaubriand.

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