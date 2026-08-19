Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Homem condenado por violência doméstica é preso em Assis Chateaubriand
Um homem foi preso na noite desta terça-feira (18), em Assis Chateaubriand, durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido em razão de regressão cautelar.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe se deslocou até o endereço por volta das 19h30, após tomar conhecimento da ordem judicial. O homem foi localizado na residência, na companhia da mãe e de dois amigos, enquanto consumia bebida alcoólica.
O mandado está relacionado ao crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal. A pena restante a ser cumprida é de 2 anos, 1 mês e 12 dias.
Após ser informado sobre o teor do mandado e os seus direitos constitucionais, o homem foi encaminhado à sede do 31º Batalhão da Polícia Militar para o registro da ocorrência. Em seguida, ele passou por exame de lesão corporal no hospital e, posteriormente, foi entregue ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Assis Chateaubriand.
📲 Tem alguma informação, denúncia, foto ou vídeo? Envie para o nosso WhatsApp: (45) 99106-9892.
🌐 Acesse: cafelandia24h.com.br
Siga: @cafelandia24h
#cafelandia24h #cafelandiapr #cafelandiapolemica #oestedoparana #parana
Source link
More: The Global Track