Aposentados e pensionistas do INSS que votarem nas eleições de outubro ficam dispensados de fazer a Prova de Vida

Aposentados e pensionistas que comparecerem às urnas nas eleições de outubro de 2026 terão a Prova de Vida realizada automaticamente pelo INSS

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contam com uma facilidade importante neste ano eleitoral. De acordo com informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), quem comparecer para votar nas eleições de outubro não precisará realizar o procedimento tradicional de Prova de Vida.

A iniciativa é fruto de uma integração de sistemas entre órgãos federais. O Ministério da Previdência Social confirmou que a verificação será feita de forma automática, cruzando os dados da Justiça Eleitoral com a base de dados do INSS, garantindo que o beneficiário continue recebendo seus pagamentos sem burocracia.

O objetivo central da Prova de Vida é confirmar que o titular do benefício previdenciário ou assistencial está vivo, mantendo assim a segurança e a regularidade dos repasses financeiros. Atualmente, o procedimento abrange cerca de 40 milhões de beneficiários ativos em todo o país.

Como funciona a verificação automática pelo voto

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, destacou que a medida foi desenhada para facilitar o dia a dia dos segurados. Segundo ele, o simples ato de exercer o direito ao voto serve como comprovação de vida para o governo federal.

Ao comparecer à seção eleitoral, o sistema do INSS recebe os dados do pleito e computa automaticamente a realização da prova. Isso evita que o cidadão precise se deslocar até uma agência bancária ou utilizar aplicativos para confirmar sua condição de vida, poupando tempo e evitando filas.

Histórico da Prova de Vida no Brasil

Desde 2019, o modelo de Prova de Vida passou por mudanças significativas para reduzir custos e filas. O comparecimento presencial, que antes era uma regra obrigatória e muitas vezes exaustiva para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, deixou de ser a única via de comprovação.

Atualmente, o INSS busca ativamente dados em bases governamentais que confirmem a condição de vida do cidadão. Essa postura proativa do órgão tem como meta tornar o processo invisível para o beneficiário, desde que existam informações oficiais que comprovem que o segurado está ativo.

Quem é beneficiado pela nova medida

A dispensa da necessidade de realizar o procedimento manual abrange todos os segurados que possuem direito a aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais. Com a automatização via Justiça Eleitoral, o governo espera otimizar a gestão da folha de pagamentos.

É importante ressaltar que essa facilidade é válida para aqueles que votarem no pleito deste ano. Para quem não vota ou não comparecer às urnas, o INSS continua utilizando outros métodos de cruzamento de dados para manter o benefício ativo dentro da normalidade.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Preciso ir ao banco fazer a Prova de Vida se eu votar? Não, ao votar nas eleições de outubro, o INSS computa automaticamente a sua prova de vida.

2. Essa regra vale para todos os beneficiários do INSS? Sim, a medida alcança os cerca de 40 milhões de beneficiários, incluindo aposentados, pensionistas e quem recebe benefícios assistenciais.

3. O que acontece se eu não puder votar? O INSS utiliza outras fontes de dados governamentais para verificar a condição de vida, seguindo o modelo de busca proativa implementado desde 2019.

4. Preciso levar algum documento extra para o INSS após votar? Não é necessário, pois o cruzamento de informações entre a Justiça Eleitoral e o INSS é feito de maneira interna e automática.

5. O procedimento presencial de Prova de Vida acabou? Ele deixou de ser a regra desde 2019, dando lugar a métodos automáticos que buscam confirmar a vida do cidadão por meio de bases de dados oficiais.