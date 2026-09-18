Luisa Stefani avança às semifinais do SP Open após W.O., enquanto Naná e Victória se despedem da competição

O Brasil mantém viva a esperança de título no SP Open com a classificação de Luisa Stefani para as semifinais, enquanto as jovens promessas Naná e Victória encerram sua participação no torneio.

O cenário do SP Open, realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, trouxe definições importantes para as tenistas brasileiras nesta sexta-feira (até 18). Enquanto a experiente Luisa Stefani garantiu seu lugar entre as quatro melhores duplas, as jovens talentos locais se despediram da competição após uma partida disputada.

A trajetória das atletas no torneio profissional de tênis feminino no Brasil reflete momentos distintos de suas carreiras. Enquanto uma busca a consolidação no topo do ranking mundial, as outras duas jovens tenistas colhem frutos importantes de uma campanha de destaque, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

A seguir, entenda como foi o desenrolar das partidas e a situação das atletas na classificação da Associação de Tênis Feminino (WTA), que segue acompanhando de perto o desempenho das brasileiras em solo paulista.

Luisa Stefani segue firme na briga pelo troféu

A paulista Luisa Stefani, atual número 3 do ranking de duplas da WTA, avançou às semifinais sem precisar entrar em quadra. Sua parceira, a canadense Gabriela Dabrowski, número 5 do mundo, foi beneficiada por um W.O. após a desistência da dupla adversária.

A tcheca Dominika Salkova, que jogaria ao lado da espanhola Katlin Quevedo, apresentou problemas de saúde e precisou se retirar do evento. Com isso, Stefani e Dabrowski aguardam agora a definição de suas próximas oponentes, que sairão do confronto entre as chinesas Yiming Dang e Xaodi You contra a parceria de Vendula Valdmannova e Mary Stoiana.

Naná e Victória Barros ganham destaque no ranking

Apesar da eliminação nas quartas de final, a participação das jovens Nahuany Silva, a Naná, e Victória Barros, ambas de 16 anos, foi considerada positiva. Elas foram superadas pela dupla formada pela russa Anastasia Tikhonova e pela ucraniana Valeriya Strakhova, com parciais de 6/2 e 7/5.

O desempenho das brasileiras renderá saltos expressivos nos rankings da WTA. Victória Barros ganhará 413 posições, alcançando o 653º lugar e entrando para o top-10 das tenistas sub-até 18. Já Naná subirá 97 degraus, assumindo a 337ª colocação entre as duplistas, consolidando-se como a terceira melhor atleta de sua faixa etária nesta categoria.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o SP Open

Quem ainda representa o Brasil na chave de duplas do SP Open? Apenas Luisa Stefani, que segue na disputa ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.

Por que Luisa Stefani não jogou as quartas de final? A brasileira avançou por W.O. devido a um problema de saúde da Tenistas Dominika Salkova, que impediu a realização da partida.

Qual foi o resultado da dupla formada por Naná e Victória Barros? As jovens tenistas foram eliminadas pela dupla russa Anastasia Tikhonova e ucraniana Valeriya Strakhova por 2 sets a 0.

Como fica a posição de Victória Barros no ranking após o torneio? Victória saltará 413 posições, ocupando o 653º lugar e tornando-se a oitava melhor Tenistas sub-até 18 do mundo no ranking de duplas.

Quando Luisa Stefani volta a jogar no SP Open? A brasileira tem retorno previsto para este sábado (19), com horário e quadra ainda a serem confirmados pela organização do evento.