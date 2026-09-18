Gilmar Mendes valida reajuste do Bolsa Família e define novos valores para beneficiários

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (18) reconhecer a validade do decreto que permite o reajuste para os benefícios do programa Bolsa Família.

O magistrado destacou que a medida não viola as normas eleitorais vigentes.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o reajuste de 15% entrará em vigor a partir do dia 1° de outubro. A medida visa atualizar o piso Família do programa social, garantindo que os valores acompanhem as necessidades das Família atendidas.

Entendimento do STF sobre a legalidade do reajuste

Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes esclareceu que o reajuste não representa a criação de um novo benefício. Segundo o magistrado, o decreto trata apenas de uma atualização técnica dos valores das prestações, utilizando critérios objetivos de correção monetária.

O STF reforçou que a iniciativa não altera os critérios de elegibilidade nem amplia o universo de pessoas que recebem o auxílio. Portanto, o governo segue dentro da legalidade ao promover a atualização dos valores do Bolsa Família para os beneficiários.

Novos valores do programa a partir de outubro

Com a validação do decreto pelo Supremo Tribunal Federal, os beneficiários passarão a contar com valores atualizados já no próximo mês.

Os novos números estabelecidos pelo governo federal são:

O valor mínimo do benefício será de R$ 691 .

. O valor médio pago aos beneficiários chegará a R$ 777.

Argumentação da AGU

A Advocacia-Geral da União sustentou, em sua petição enviada à Corte, que o reajuste está em plena conformidade com a legislação eleitoral. A entidade argumentou que, por se tratar de uma correção de valores já existentes e não de uma nova concessão, não há impedimentos para a execução da medida.

A decisão de Gilmar Mendes encerra a incerteza jurídica sobre o tema, permitindo que o cronograma de pagamentos seja mantido conforme o planejado pelo governo federal para o mês de outubro.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O reajuste do Bolsa Família já foi validado?

Sim, o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu reconhecer a validade do decreto nesta sexta-feira (18).

Qual será o novo valor médio do benefício?

Após o reajuste de 15%, o valor médio pago chegará a R$ 777.

Quando o novo valor começa a ser pago?

O reajuste entra em vigor a partir do dia 1° de outubro.

O reajuste é considerado um novo benefício eleitoral?

Não. Segundo o STF, trata-se de atualização monetária de um programa já existente, sem alterar critérios de elegibilidade.

Qual o valor mínimo após a atualização?

O valor mínimo do benefício passará a ser de R$ 691.