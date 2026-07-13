A equipe da Defesa Civil de Ubiratã foi acionada para atender uma ocorrência de resgate animal em um Supermercado. Um gato estava preso no interior de uma tubulação de saída de água, em situação de risco e sem conseguir sair por conta própria.

Após um trabalho cuidadoso, utilizando técnicas adequadas para preservar a integridade do animal, os agentes conseguiram realizar o resgate com sucesso. O gato apresentava sinais de debilidade em razão do tempo em que permaneceu preso no local.

Após ser retirado da tubulação, o animal recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhado ao médico-veterinário conveniado com a Prefeitura Municipal de Ubiratã, onde permanecerá sob observação e receberá todo o atendimento necessário para sua recuperação.

A Defesa Civil reforça a importância de acionar os órgãos competentes ao identificar animais em situação de risco, evitando tentativas de resgate sem os equipamentos e conhecimentos adequados.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes