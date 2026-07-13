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Colisão entre carro e moto mobiliza SIATE na Avenida Piquiri

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Colisão entre carro e moto mobiliza SIATE na Avenida Piquiri

Por Redação

Atualizado em

Um motociclista de 33 anos ficou ferido em uma colisão com um Fiat Uno na madrugada desta segunda-feira (13), no fim da Avenida Piquiri, próximo à empresa Lar, em Cascavel.

Segundo as informações iniciais, os dois veículos tentavam acessar o mesmo portão quando aconteceu a batida. O motociclista faria uma conversão à esquerda, enquanto a condutora do Uno realizava uma conversão à direita para entrar na empresa. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

A motorista recusou encaminhamento hospitalar. Ja o motociclista sofreu uma contusão no joelho direito, recebeu atendimento do SIATE e foi encaminhado à UPA Brasília. O Uno ficou com a frente bastante danificada

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