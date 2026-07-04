A família de Thiago Lopes Camargo registrou um boletim de ocorrência na manhã de quinta-feira (25), informando o desaparecimento do homem, que não é visto desde as 15h de terça-feira (23), no município de Anahy.

Segundo o registro da Polícia Militar, Thiago não fez mais contato com familiares desde o desaparecimento. Antes disso, ele relatou que suas redes sociais teriam sido hackeadas e chegou a pedir dinheiro para quitar supostas dívidas.

Na manhã de terça-feira, Thiago esteve no posto de saúde de Anahy para buscar uma receita médica destinada às filhas. Ele informou que retornaria no período da tarde, porém não voltou e desde então seu paradeiro é desconhecido.

As últimas informações apontam que ele foi visto na região do distrito de Nossa Senhora da Penha, próximo a Corbélia, seguindo em direção a Cafelândia.

Recentemente, um pescador encontrou pertences de Thiago, entre eles documentos, carteira e um par de calçados, às margens de um riacho, próximo à ponte que liga o distrito de Nossa Senhora da Penha a Cafelândia.

Equipes das forças de segurança realizam buscas na região na tentativa de localizar o desaparecido.

📞 Qualquer informação sobre o paradeiro de Thiago Lopes Camargo pode ser repassada imediatamente à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou à Polícia Civil pelo WhatsApp (45) 3242-1321.

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