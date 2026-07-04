O que fazer em Curitiba no fim de semana? Gessinger, Malta, show de facas e mais
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O fim de semana na capital paranaense reúne grandes nomes da música nacional e espetáculos aclamados pela crítica. Entre os destaques estão o cantor Humberto Gessinger, com sua nova turnê desplugada, Chico César em curtíssima temporada e o retorno da formação original da Banda Malta. O público também poderá conferir espetáculos teatrais premiados e festivais de dança e gastronomia espalhados pela cidade.
Abaixo você confere a agenda de atrações culturais para este sábado (04/07) e domingo (05/07) com locais, horários e pontos de venda:
Shows em Curitiba no Fim de Semana
Humberto Gessinger — Acústicos Engenheiros do Hawaii: O cantor traz a Curitiba sua nova turnê desplugada revisitando os clássicos históricos da banda. Sábado, no Igloo Super Hall. Ingressos disponíveis Aqui.
Banda Malta — Tour Reencontro: Show que marca o retorno do vocalista original Bruno Boncini ao lado dos integrantes oficiais. Sábado, com abertura a partir das 18h, no Hard Rock Cafe Curitiba. Vendas no Disk Ingressos.
Chico César — Álbum “FOFO”: Apresentação intimista no formato voz e violão reunindo sucessos de sua trajetória e músicas inéditas. Sábado e domingo, na CAIXA Cultural Curitiba. Ingressos aqui.
Especial Arctic Monkeys, The Strokes e Indie Hits: Festa e tributo dedicado ao rock indie. Sábado, a partir das 21h, no Jokers Pub.
Festival Ginga Curitiba — Henrique & Diego: O festival mistura transmissão das oitavas de final da Copa do Mundo em megatelões e shows ao vivo de sertanejo com a dupla Henrique & Diego e os blocos Fica Comigo e DJ Terezo. Domingo, no Complexo Durival de Britto (Estádio do Paraná Clube).
Teatro, Dança e Concertos em Curitiba
Peça de Teatro: “O Avesso da Pele”: Aclamado espetáculo baseado no livro homônimo que discute identidade, racismo e relações familiares. Sábado às 20h, e domingo com sessão extra às 15h e sessão regular às 19h30, no Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante). Ingressos à venda pelo Disk Ingressos.
Concerto: Mostly Mozart II — Orquestra Sinfônica do Paraná: Apresentação aberta e ao ar livre com regência de Roberto Ramos, incluindo repertório de Mozart, Haydn e Beethoven. Sábado, às 16h, no Vão Livre do Museu Oscar Niemeyer (MON). Entrada gratuita, sem necessidade de ingresso.
FIH2 — Festival Internacional de Hip Hop: Um dos maiores eventos de danças urbanas do país, reunindo competições de grupos latino-americanos, batalhas, apresentações de K-pop e premiações. Sábado e domingo, às 19h30, no Teatro Positivo.
Peça de Teatro: “ÂNIMA”: Texto da filósofa Lúcia Helena Galvão e atuação de Beth Zalcman. Sábado e domingo, no Teatro Bom Jesus.
Balé: A Menina que Sonhou o Teatro: Espetáculo em comemoração aos 70 anos da Escola de Dança do Teatro Guaíra (EDTG). Sábado, às 20h, no Teatro Guaíra.
Stand-up: O Bêbado — Uma Comédia Pilsen: Espetáculo humorístico estrelado pelo ator Fábio Silvestre. Sábado, às 20h, no Teatro Regina Vogue.
Exposições e Feiras em Curitiba
Feira do Vinil no Shopping Crystal: Evento reúne expositores do Paraná e de Santa Catarina com um acervo de mais de 5 mil discos de vinil para compra, além de avaliação, troca e venda de LPs levados pelo público. Sábado e domingo, na Praça de Eventos – Piso L2 do Shopping Crystal, durante o horário de funcionamento do shopping. Entrada gratuita.
9ª Knife Show Curitiba: Feira de cutelaria com mais de 100 estandes nacionais e internacionais, venda de facas customizadas, demonstrações de forja comandadas por Milton Rodrigues e Dorival Junior, palestras sobre manutenção de lâminas e serviço gratuito de perícia de relíquias de aço. Sábado (04/07) e domingo (05/07), na AABB Tarumã. Bilhetes a partir de R$ 15 no Disk Ingressos.
“Histórias da Floresta — O Segredo das Águas”: Mostra imersiva infantil sobre meio ambiente com instalações sensoriais e a obra botânica “Floresta Viva” com mais de 300 plantas nativas. Aberta a partir de sábado (04/07), na CAIXA Cultural Curitiba. Acesso gratuito.
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