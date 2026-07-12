A novidade que vai conquistar a EXPOBIRA 2026 chegou!Apresentamos o Jack Ribwi…

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🔥🍔 A novidade que vai conquistar a EXPOBIRA 2026 chegou!
Apresentamos o Jack Ribwich: pão macio, hambúrguer suculento, costela desfiada, muito queijo derretido e um sabor simplesmente inesquecível. 🤤
Se você é apaixonado por BBQ, esse é o lanche que não pode ficar de fora da sua lista!
📍 Passe no nosso espaço e venha experimentar essa explosão de sabor.
Quem prova, volta! 😍🔥
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