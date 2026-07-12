A morte da acadêmica Bruna Marques Duarte gerou grande comoção entre os alunos do Curso de Medicina da PUC, campus de Londrina. A jovem tinha 23 anos e era natural de Iporã, no Norte do Paraná, e morreu neste sábado, 11 de julho.

O Diretório Acadêmico da PUCPR emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da estudante.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e professores, desejando força, acolhimento e conforto para enfrentar esta irreparável perda. Que sua memória permaneça viva naqueles que tiveram o privilégio de compartilhar sua trajetória”, diz a postagem.