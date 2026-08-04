A NR-15 estabelece os critérios para identificar e caracterizar atividades e ope

A NR-15 estabelece os critérios para identificar e caracterizar atividades e operações insalubres, contribuindo para a proteção da saúde dos trabalhadores e para o cumprimento da legislação trabalhista.

Com uma gestão adequada, sua empresa reduz riscos, previne doenças ocupacionais, promove um ambiente de trabalho mais seguro e evita problemas legais.

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