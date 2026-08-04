Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

A NR-15 estabelece os critérios para identificar e caracterizar atividades e ope

  • Read Time1 min

Share your love

A NR-15 estabelece os critérios para identificar e caracterizar atividades e operações insalubres, contribuindo para a proteção da saúde dos trabalhadores e para o cumprimento da legislação trabalhista.

Com uma gestão adequada, sua empresa reduz riscos, previne doenças ocupacionais, promove um ambiente de trabalho mais seguro e evita problemas legais.

🤝 Conte com a Medenge para oferecer assessoria especializada e garantir que sua empresa esteja em conformidade com a NR-15, com segurança, qualidade e responsabilidade.

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

📲 (44) 99701-6529
👉 @clinica.medenge

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
More: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados