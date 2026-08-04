PROFESSOR TRANSFORMA PEREGRINAÇÃO EM SOLIDARIEDADE E VOLTA A AJUDAR LAR DOS VELH

PROFESSOR TRANSFORMA PEREGRINAÇÃO EM SOLIDARIEDADE E VOLTA A AJUDAR LAR DOS VELHINHOS DA REGIÃO

O professor, produtor rural e ciclista José Beletato, morador do distrito de Arapuã, em Janiópolis, concluiu sua quinta peregrinação de bicicleta até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, unindo fé, superação e solidariedade. Durante seis dias, ele percorreu cerca de 1.150 quilômetros pelo tradicional Caminho da Fé por meio do projeto Pedal Solidário 2026.

Ao final da viagem, todo o valor restante dos patrocínios foi destinado à compra de alimentos, produtos de limpeza e outros materiais essenciais para o Lar dos Velhinhos São João Batista, de Moreira Sales. As doações foram recebidas com gratidão pela direção da instituição e contribuirão diretamente para o atendimento e o bem-estar dos idosos.

Esta não é a primeira ação solidária de José Beletato. Em 2024, durante sua quarta peregrinação até Aparecida, ele promoveu o projeto “Pedal Solidário – Inverno Sem Frio”, arrecadando recursos para o Lar dos Velhinhos de Ubiratã. Mesmo enfrentando chuva, passando mal durante o percurso e sendo atropelado por um motociclista em São Paulo, o professor concluiu a missão e conseguiu arrecadar cerca de 50 cobertores para a instituição.

A direção do Lar dos Velhinhos São João Batista destacou que atitudes como essa fortalecem a missão de acolher e cuidar dos idosos, além de inspirarem outras pessoas a praticarem o bem. A história de José Beletato mostra que a fé, aliada à solidariedade, pode transformar vidas e fazer a diferença na comunidade.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes