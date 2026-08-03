[Resultado Dia de Sorte] – 2026-08-03 11:57:00

Resultado da Dia de Sorte concurso 1262

Confira abaixo o resultado da Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Dia de Sorte concurso 1262

Dezenas sorteadas:

03 – 06 – 13 – 15 – 18 – 24 – 26

Data do sorteio: 03/08/2026.

Premiação da Dia de Sorte

7 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 111.645,61

6 acertos — Ganhadores: 37 — Prêmio: R$ 1.847,41

5 acertos — Ganhadores: 943 — Prêmio: R$ 25,00

4 acertos — Ganhadores: 9.505 — Prêmio: R$ 5,00

Mês da Sorte — Ganhadores: 23.036 — Prêmio: R$ 2,50

Arrecadação: R$ 814.200,00.

Próximo concurso da Dia de Sorte

O próximo concurso será o 1263.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 100.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: Janeiro.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.

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