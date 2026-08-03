[Resultado Dia de Sorte] – 2026-08-03 11:57:00

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Resultado da Dia de Sorte concurso 1262
Confira abaixo o resultado da Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
03 – 06 – 13 – 15 – 18 – 24 – 26
Data do sorteio: 03/08/2026.
Arrecadação: R$ 814.200,00.
O próximo concurso será o 1263.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 100.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
Time do coração: Janeiro.
O resultado oficial da Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.
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