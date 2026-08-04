SUSPEITOS DE PLANEJAR ATAQUES DURANTE AS ELEIÇÕES DE 2026 SÃO ALVOS DE OPERAÇÃO; MANDADOS SÃO CUMPRIDOS NO PARANÁ E OUTROS QUATRO ESTADOS

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), a Operação Rede Interrompida, que tem como alvo oito pessoas suspeitas de planejar ações criminosas durante o período das eleições de 2026. Os investigados, com idades entre 19 e 31 anos, são moradores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

De acordo com a investigação, iniciada após um relatório técnico elaborado pelo Ciberlab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, os suspeitos utilizavam plataformas digitais para trocar mensagens sobre uma possível mobilização em Brasília durante o processo eleitoral.

Entre os conteúdos analisados pelos investigadores estavam discussões sobre invasão de prédios públicos, escolha de possíveis alvos, formação tática, recrutamento de participantes de diferentes estados, além do compartilhamento de mapas e plantas de edifícios localizados na região central da capital federal.

A polícia também identificou o compartilhamento de materiais relacionados à fabricação de artefatos explosivos, o que reforçou a necessidade da operação para impedir o avanço das ações investigadas.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, os policiais apreendem celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos, com o objetivo de preservar provas e identificar possíveis novos envolvidos.

Segundo a PCDF, a investigação apura, em tese, crimes de associação criminosa, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso e delitos previstos na legislação antirracismo. Até o momento, os fatos investigados não foram enquadrados na Lei de Terrorismo.

O inquérito segue sob sigilo, e a eventual responsabilização criminal de cada investigado dependerá da análise do material apreendido ao longo das investigações.

Fonte: Catve.

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