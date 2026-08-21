A NR-32 estabelece medidas importantes para proteger os profissionais que atuam em serviços de saúde, ajudando a prevenir acidentes e reduzir os riscos ocupacionais.

Na rotina, isso envolve cuidados com agentes biológicos, uso correto dos EPIs, materiais perfurocortantes, produtos químicos e medicamentos, higiene e organização do ambiente, além da capacitação dos profissionais.

Sua equipe protegida começa com a prevenção! 🦺

Conte com a Medenge para promover mais segurança, prevenção e saúde no ambiente de trabalho.

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

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