A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de Maria Fernanda Cândida da Rocha, q…

A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de Maria Fernanda Cândida da Rocha, que foi encontrada sem vida nesta quarta-feira (17), após passar dois dias desaparecida na zona rural de Doverlândia, no sudoeste do estado.

O corpo da menina foi localizado submerso em uma represa próxima à fazenda onde morava com a família, justamente no dia em que ela completaria 2 anos de idade. Às margens do local, equipes encontraram a fralda e as roupas da criança.

Segundo a Polícia Militar, o desaparecimento ocorreu na manhã de segunda-feira (15). Os pais relataram que deixaram a filha na residência por alguns minutos enquanto foram até uma lagoa situada a cerca de 70 metros da casa. De acordo com o tenente Silva Filho, eles ouviram um grito da menina e, ao retornarem, perceberam que ela já não estava mais no local.

Uma grande força-tarefa envolvendo as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, familiares, moradores e o prefeito de Doverlândia, Amílcar Júnior, foi mobilizada para as buscas. Helicópteros e drones também foram empregados nas operações.

Conforme o delegado Ramon Queiroz, pegadas encontradas próximas a um rio ajudaram a direcionar os trabalhos, que culminaram na localização do corpo da criança.

Maria Fernanda foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), onde exames periciais deverão apontar a causa da morte. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

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