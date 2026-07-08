quem vai levar R$ 8 milhões hoje?

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Ganhar na loteria é o tipo de fantasia que passa pela cabeça de quase todo brasileiro na fila da padaria ou no trânsito de uma quarta-feira (8). Hoje, esse roteiro pode virar realidade para quem registrou seu palpite. A Caixa Econômica Federal bota em jogo um prêmio estimado em R$ 8 milhões. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, pontualmente às 21h (horário de Brasília).
O Resultado Lotofácil 3730 será atualizado diretamente aqui, nesta matéria, no exato momento em que as bolinhas coloridas pararem de girar.
A fama dessa modalidade não é por acaso. Enquanto outras loterias exigem milagres matemáticos quase impossíveis, ela se posiciona como a alternativa mais amigável para o apostador comum. O volante traz 25 opções (de 01 a 25), e você ganha dinheiro se o seu bilhete pontuar em cinco faixas diferentes: 11, 12, 13, 14 ou os cobiçados 15 acertos.
Todos os parâmetros de distribuição de prêmios e regras de arrecadação seguem estritamente o regulamento oficial do portal de Loterias Caixa.
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