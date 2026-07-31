“FUI CONTRATADO PARA MATAR”; “ME ARREPENDI APENAS PELA CRIANÇA”, DIZ SUSPEITO PR

“FUI CONTRATADO PARA MATAR”; “ME ARREPENDI APENAS PELA CRIANÇA”, DIZ SUSPEITO PRESO POR EXECUÇÃO EM MANDAGUARI

A Polícia Civil prendeu um homem de 21 anos suspeito de assassinar Ronaldo Rodrigues de Amaral, de 38 anos, em Mandaguari, no norte do Paraná. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), quando a vítima saía de casa para levar o filho, de 11 anos, à escola e foi executada diante da criança.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou o homicídio e afirmou que foi contratado para matar Ronaldo. Segundo o depoimento, ele receberia R$ 10 mil pela execução. O investigado ainda declarou que seu único arrependimento foi o fato de o filho da vítima ter presenciado o crime.

Um adolescente apontado como comparsa foi apreendido pela Polícia Militar em Marialva e encaminhado à Delegacia de Mandaguari. De acordo com a Polícia Civil, o assassinato foi cuidadosamente planejado. A motocicleta utilizada na ação criminosa teria sido roubada exclusivamente para a execução.

As investigações agora se concentram em identificar quem encomendou o crime e quem financiou a ação. Os celulares apreendidos com os suspeitos passarão por perícia e podem ajudar a esclarecer a participação de outros envolvidos.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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