A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Campina da Lagoa, cumpriu na tarde desta quarta-feira (24) um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pela prática do crime de estelionato.

A investigação teve início após uma comunicação formal feita por representantes de uma cooperativa agroindustrial do município, que relataram possíveis irregularidades praticadas por um colaborador responsável pela comercialização de peças e acessórios.

Segundo as apurações, foram reunidos elementos que apontam para a emissão de documentos fiscais em nome de clientes sem o conhecimento ou autorização deles. Além disso, o investigado também teria negociado mercadorias com terceiros, recebendo os valores diretamente em sua conta particular, causando prejuízos à empresa e aos clientes envolvidos.

Diante das evidências obtidas durante a investigação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. A medida foi autorizada pelo Poder Judiciário e cumprida nesta quarta-feira pela equipe policial.

O inquérito policial segue em andamento para a completa elucidação dos fatos.

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