Paraguay vs. Francia en octavos de final del Mundial 2026, en vivo: resultado, goles y más

Salen los equipos para el segundo tiempo.

Los datos del primer tiempo:

¡Final del primer tiempo!

45’+3: Se nos va el primer tiempo

Francia termina frustrada por la defensa de Paraguay.

45’+1: Admirable la entrega de Enciso

El único delantero que tiene Paraguay es el primer defensor del equipo, corriendo a dos o tres defensores en cada jugada. Además, ya logró conducir en velocidad varios metros sin que Francia le pueda sacar el balón.

45’: Paraguay bloquea el remate de Rabiot

Ya jugamos el tiempo añadido.

43’: Remate alto de Kone

No puede entrar Francia, y termina cayendo en los remates desde afuera del área. El problema es que no patean los que mejor lo hacen, Mbappé, Olise, Dembélé… Paraguay los dobla en la marca a ellos y cede el remate de Kone o Rabiot.

39’: Clarísima agresión de Galarza a Mbappé, sin castigo

En el contragolpe, el paraguayo le tiró un golpe con el brazo al 10 de Francia. El VAR, a cargo de un juez chileno, no avisó nada.

38’: ¡Casi marca Dembélé de carambola!

Contragolpe de Francia y Dembélé remató al arco, el balón se levantó al dar en un defensor y se fue cerca del arco.

36’: Koundé probó desde afuera, pero Gill controló sin problemas

Casi hubo autogol de Paraguay tras un tiro libre, y en el córner Koundé probó desde afuera tras agarrar un rebote.

35’: Clara falta de Cubas, sin amarilla

Increíble que el único amonestado sea de Francia.

34’: Eso era amarilla, Tantashev…

Otra vez permisivo el juez. Maignan tomó de aire un centro paraguayo y cuando quiso salir rápido, Cáceres se lo impidió con infracción.

De arriba, la 33’: ¡Remate alto de Rabiot!

Se apuró el francés. Tras una gran dejada de Olise quedó solo de frente al arco, pero con pase hacia adelante. Sin embargo, remató alto.

31’: ¡Se lo perdió Mbappé!

Quedó solo a metro y medio del arco para recibir un centro cruzado, pero se pasó el 10 de Francia. Pasan los minutos y empieza a haber síntomas de frustración en los europeos.

30’: Paraguay fabrica bien las faltas

Van varias infracciones mínimas que sanciona el árbitro. Eso le da aire a Paraguay.

23’: Pausa de hidratación

Francia es más que Paraguay, claro, pero no ha traducido eso en opciones claras de gol. La Albirroja junta a sus once jugadores en campo propio y defiende con todo cada balón.

22’: ¡Cerca del primero Kone!

Probó desde afuera del área el francés y, tras un desvío, el balón se fue muy cerca del palo.

19’: Amarilla para Barcola

Llegó tarde el francés a un cruce con Cáceres, que ahora se toma todo el tiempo del mundo para levantarse.

17’: Buena tarea de Paraguay

Francia sigue sin tener opciones claras de peligro y los sudamericanos ganan en confianza.

12’: Paraguay resiste, pero toca poco el balón

Francia merodeó mucho el área de Paraguay, pero no llevó peligro hasta el portero Orlando Gill.

8’: Hay mucha presencia de Paraguay en las tribunas

Se hacen sentir ante cada quite o recuperación de la defensa. Paraguay ahora está muy cerca de su arco.

4’: Sale del asedio Paraguay

Encontró aire el equipos sudamericano después de un inicio intenso de partido.

1’: Primera aproximación de Francia

Salió lejos a presionar Paraguay y Francia llegó a la puerta del área con mucha gente, pero el pase de Dembélé no le llegó a Mbappé por centímetros.

0’: ¡Ya juegan Paraguay y Francia!