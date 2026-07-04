Paraguay vs. Francia en octavos de final del Mundial 2026, en vivo: resultado, goles y más

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Salen los equipos para el segundo tiempo.
Los datos del primer tiempo:
¡Final del primer tiempo!
45’+3: Se nos va el primer tiempo
Francia termina frustrada por la defensa de Paraguay.
45’+1: Admirable la entrega de Enciso
El único delantero que tiene Paraguay es el primer defensor del equipo, corriendo a dos o tres defensores en cada jugada. Además, ya logró conducir en velocidad varios metros sin que Francia le pueda sacar el balón.
45’: Paraguay bloquea el remate de Rabiot
Ya jugamos el tiempo añadido.
43’: Remate alto de Kone
No puede entrar Francia, y termina cayendo en los remates desde afuera del área. El problema es que no patean los que mejor lo hacen, Mbappé, Olise, Dembélé… Paraguay los dobla en la marca a ellos y cede el remate de Kone o Rabiot.
39’: Clarísima agresión de Galarza a Mbappé, sin castigo
En el contragolpe, el paraguayo le tiró un golpe con el brazo al 10 de Francia. El VAR, a cargo de un juez chileno, no avisó nada.
38’: ¡Casi marca Dembélé de carambola!
Contragolpe de Francia y Dembélé remató al arco, el balón se levantó al dar en un defensor y se fue cerca del arco.
36’: Koundé probó desde afuera, pero Gill controló sin problemas
Casi hubo autogol de Paraguay tras un tiro libre, y en el córner Koundé probó desde afuera tras agarrar un rebote.
35’: Clara falta de Cubas, sin amarilla
Increíble que el único amonestado sea de Francia.
34’: Eso era amarilla, Tantashev…
Otra vez permisivo el juez. Maignan tomó de aire un centro paraguayo y cuando quiso salir rápido, Cáceres se lo impidió con infracción.
De arriba, la 33’: ¡Remate alto de Rabiot!
Se apuró el francés. Tras una gran dejada de Olise quedó solo de frente al arco, pero con pase hacia adelante. Sin embargo, remató alto.
31’: ¡Se lo perdió Mbappé!
Quedó solo a metro y medio del arco para recibir un centro cruzado, pero se pasó el 10 de Francia. Pasan los minutos y empieza a haber síntomas de frustración en los europeos.
30’: Paraguay fabrica bien las faltas
Van varias infracciones mínimas que sanciona el árbitro. Eso le da aire a Paraguay.
23’: Pausa de hidratación
Francia es más que Paraguay, claro, pero no ha traducido eso en opciones claras de gol. La Albirroja junta a sus once jugadores en campo propio y defiende con todo cada balón.
22’: ¡Cerca del primero Kone!
Probó desde afuera del área el francés y, tras un desvío, el balón se fue muy cerca del palo.
19’: Amarilla para Barcola
Llegó tarde el francés a un cruce con Cáceres, que ahora se toma todo el tiempo del mundo para levantarse.
17’: Buena tarea de Paraguay
Francia sigue sin tener opciones claras de peligro y los sudamericanos ganan en confianza.
12’: Paraguay resiste, pero toca poco el balón
Francia merodeó mucho el área de Paraguay, pero no llevó peligro hasta el portero Orlando Gill.
8’: Hay mucha presencia de Paraguay en las tribunas
Se hacen sentir ante cada quite o recuperación de la defensa. Paraguay ahora está muy cerca de su arco.
4’: Sale del asedio Paraguay
Encontró aire el equipos sudamericano después de un inicio intenso de partido.
1’: Primera aproximación de Francia
Salió lejos a presionar Paraguay y Francia llegó a la puerta del área con mucha gente, pero el pase de Dembélé no le llegó a Mbappé por centímetros.
0’: ¡Ya juegan Paraguay y Francia!
Fonte do Artigo
See more: The Global Track