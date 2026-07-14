A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (9) as operações Sicarius I e Sicarius II, resultado de uma ampla investigação conduzida pela Delegacia da PF de Guaíra contra uma organização criminosa transnacional suspeita de atuar em diversos estados brasileiros.

A ação é realizada em conjunto com a PRF e a Receita Federal. Segundo as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento com contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, falsificação de documentos e placas veiculares, lavagem de dinheiro e corrupção de servidores públicos.

⚠️ UBIRATÃ está entre os municípios do Paraná onde são cumpridos mandados judiciais, juntamente com Guaíra, Cascavel, Londrina, Maringá, Cianorte, Umuarama, Mandirituba, Piraquara e Fazenda Rio Grande.

Ao todo, a Justiça Federal de Guaíra expediu:

🔹 44 mandados de prisão preventiva; 🔹 14 mandados de prisão temporária; 🔹 62 mandados de busca e apreensão; 🔹 45 ordens de bloqueio e sequestro de bens e contas bancárias; 🔹 5 determinações de cancelamento de CPF; 🔹 7 determinações de cancelamento de CNPJ; 🔹 67 ordens para abertura de procedimentos fiscais contra empresas investigadas.

As apurações apontam que a organização possuía uma estrutura sofisticada, com divisão de funções entre os integrantes, utilização de empresas de fachada e mecanismos para ocultação de patrimônio e movimentações financeiras.

De acordo com a Receita Federal, um doleiro investigado teria movimentado mais de R$ 375 milhões entre 2019 e 2024, utilizando contas em nome de terceiros e empresas de fachada para esconder recursos provenientes do contrabando. Somente em suas contas pessoais, ele teria movimentado mais de R$ 114 milhões.

Além da responsabilização criminal dos envolvidos, a operação busca interromper o fluxo financeiro da organização e recuperar valores obtidos por meio das atividades ilícitas. Também foram autorizadas medidas de cooperação internacional para identificar pessoas, empresas e patrimônios mantidos no exterior.

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