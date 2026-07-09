A Polícia Militar de Ubiratã desarticulou um ponto de tráfico de drogas e captur…

A Polícia Militar de Ubiratã desarticulou um ponto de tráfico de drogas e capturou um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime, na tarde desta terça-feira (16), no Centro da cidade.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais avistaram o suspeito, que ao perceber a aproximação da equipe tentou fugir para dentro de uma residência e esconder uma sacola. Ele foi acompanhado e abordado pelos militares.

No imóvel, os policiais localizaram mais de 150 gramas de crack, entre pedras prontas para comercialização e porções maiores da droga, além de uma balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Militar, parte do dinheiro e um dos celulares apreendidos eram produtos de um furto registrado recentemente em Ubiratã.

Uma adolescente que estava no local ajudando na preparação do entorpecente para a venda também foi apreendida. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.

Ainda conforme a PM, o homem resistiu à prisão e precisou ser contido pela equipe. Em seguida, ele, a menor e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Resultado da ação:

✅ 01 homem preso por tráfico de drogas e cumprimento de mandado judicial;

✅ 01 adolescente apreendida por envolvimento com o tráfico;

✅ Mais de 150 gramas de crack apreendidos;

✅ Celulares e dinheiro em espécie recuperados e apreendidos.

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