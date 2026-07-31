VEREADOR É CASSADO APÓS DENÚNCIA DE ASSÉDIO SEXUAL EM CAMPINA DA LAGOA

A Câmara de Vereadores de Campina da Lagoa cassou o mandato do parlamentar denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) pelos crimes de assédio sexual e importunação sexual contra uma servidora pública municipal. O vereador também é servidor do município.

A denúncia criminal foi oferecida pelo MPPR e divulgada em 13 de abril de 2026. Segundo o órgão, os crimes teriam ocorrido entre outubro de 2024 e julho de 2025.

Conforme a investigação, o então vereador comparecia repetidamente ao local de trabalho da vítima, que na época tinha 21 anos, permanecendo no ambiente sem justificativa e fazendo comentários de cunho sexual, valendo-se da posição de autoridade e influência política.

Ainda de acordo com a acusação, ele também teria tocado a vítima em diversas ocasiões, causando constrangimento e medo. Colegas de trabalho passaram a acompanhá-la para evitar que ela ficasse sozinha com o denunciado.

Em um dos episódios relatados pelo Ministério Público, o vereador teria abordado a servidora em uma sala reservada, segurando-a e fazendo declarações de cunho sexual.

Na denúncia, o MPPR requereu a condenação pelos crimes de assédio sexual e importunação sexual, além do pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 50 mil à vítima.

Na época do oferecimento da denúncia, a Justiça determinou o afastamento cautelar do vereador das funções públicas por 120 dias, além da proibição de manter contato com a vítima, familiares e testemunhas. Também foi determinada a proibição de aproximação a menos de 300 metros da vítima, da residência e do local de trabalho dela.

Agora, além das medidas judiciais e da ação penal que segue em andamento, o parlamentar teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores de Campina da Lagoa.

O processo tramita em segredo de Justiça.

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