🚨 ATENÇÃO: a sexta-feira chegou e o copo já está fazendo planos! 😂🍺

Depois de encarar a semana inteira, enfrentar boletos, correria e aquele famoso “só mais uma tarefa antes de ir embora”… você merece uma recompensa à altura! 😎

E a solução é simples: chamar a galera, reunir a família e deixar a responsabilidade por alguns minutos… só a de escolher quem vai pegar o próximo chopp! 🤣🍻

Com a cremosidade, o sabor e a qualidade do 🍺 Bortoli Chopp, qualquer encontro vira história para contar (e repetir no próximo fim de semana)!

Sextou do jeito certo: chopp gelado, boas risadas e momentos especiais. 🍻

📲 Garanta já o seu pelo WhatsApp: 🍺 Bortoli Chopp – (44) 98844-8356 👉 @choppcoloniaubirata

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