A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no fim da tarde deste d…

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no fim da tarde deste domingo (28), durante a realização da Operação Faro, no Centro de Ubiratã.

De acordo com informações repassadas pela PM ao Portal Ubiratã Online, a equipe da ROTAM realizava patrulhamento quando percebeu que dois indivíduos demonstraram atitude suspeita e tentaram se esconder ao avistar a viatura. Durante a abordagem, os policiais localizaram uma porção de maconha próxima aos suspeitos.

Um dos abordados informou que morava na residência em frente ao local da abordagem e confessou que havia mais entorpecentes em seu quarto. Com a autorização dos moradores, a equipe realizou buscas no imóvel e encontrou cerca de 10 gramas de cocaína já fracionadas e embaladas para comercialização, além de uma balança de precisão.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas e os demais materiais apreendidos, para as providências cabíveis.

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