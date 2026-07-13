A Polícia Militar recuperou, na noite desta quinta-feira (11), um veículo VW/Gol de cor cinza com registro de furto durante uma ação realizada na área rural de Ubiratã.

De acordo com as informações repassadas ao Portal Ubiratã Online pela PM, após receber informações sobre o deslocamento do automóvel pela rodovia, equipes da Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciaram um acompanhamento tático. Mesmo com sinais sonoros e luminosos de parada, o condutor desobedeceu às ordens e fugiu em direção à zona rural do município.

Durante as buscas, o veículo foi localizado abandonado em meio a uma plantação. O suspeito deixou o carro e fugiu a pé por uma área de vegetação, não sendo localizado pelas equipes.

O automóvel recuperado foi encaminhado à Polícia Judiciária para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário.

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